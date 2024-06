Vilmos állítólagos szeretőjét ősi szálak fűzik a királyi családhoz: innen a kapcsolat

Idén márciusban röppent fel az a pletyka, hogy Vilmos szeretőt tart. Egyrészt azért, mert nem vislete a karikagyűrűjét - azóta sem hordja -, másrészt úgy gondolták, Katalin távolmaradását ez is indokolja. Akkor ugyanis még senki nem tudta, hogy a hercegné komoly betegséggel küzd. Amikor erre fény derült, a híreszteléseknek is vége szakadtak. De hogy jött a képbe Sarah Rose Hanbury? És miért éppen őt gondolták Vilmos szeretőjének?

Rose Hanbury, Vilmos herceg állítólagos szeretője

A nagy titkolózások mindig spekulációkhoz vezetnek, ez történt akkor is, amikor Katalin hercegné tervezett hasi műtétje után eltűnt a nyilávnosság elől. Januártól márciusig semmit nem lehetett tudni a hercegnéről, ellenben Vilmost a karikagyűrűje nélkül látták, és máris beindultak a találgatások. Ebben az időben jelent meg egy hatalmas cikk Sarah Rose Hanburyről, amely az életét taglalta, az emberek pedig úgy gondolták, ez nem lehet véletlen.

Mi másért írnának a márkinőről, ha nem azért, hogy ezzel ágyazzanak meg a kitörni készülő újabb botránynak?

- gondolták az emberek. De miért pont Sarah Rose Hanburyvel hozták hírbe Vilmost? Nem ez az első, hogy összeboronálják őket, először 2019-ben kezdett a viszonyukról pletyka terjedni, állítólag Katalin meg is kérte Vilmost, hogy távolítsa el a hölgyet a "köreikből". Ott mozgott ugyanis Sarah Rose Hanbury, ősi szálak fűzik királyi családhoz.

Hanbury nagymamája egyike volt II. Erzsébet királynő nyolc koszorúslányának, és több nagy királyi eseményen is látták már, például a 2017-es állami banketten a Buckingham-palotában,

ahol állítólag Harry herceg mellett ült. Részt vett III. Károly király koronázásán is...

Katalin, Vilmos és Rose Hanbury 2016-ban

Vilmossal és Katalinnal is szoros kapcsolatban volt ő és férje, ugyanis Sarah is házas: David Cholmondeleyhez, Cholmondeley 7. márkijához ment hozzá 2009-ben, három közös gyerekük van, és Houghton Hallban élnek, egy norfolki birtokon, amely szomszédos Amner Hall-lal, azzal az otthonnal, ahol Katalin és Vilmos akkor tartózkodnak, amikor nem Windsorban vannak. Hanbury állítólag az otthonaik közelsége révén ismerkedett meg a párral, és nagyon jó viszonyt is ápoltak egészen az állítólagos botrányig, ami úgy tűnik, újra és újra előkerül...

Vilmos és a palota egyik esetben sem reagáltak a felröppent pletykákra.