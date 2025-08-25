Britney Spears elméje megbomlott: ismét meztelenül mutogatja magát az énekesnő - FOTÓ

Britney Spears augusztus 23-án merész fotót osztott meg közösségi oldalán: a képen tejesen meztelen, csupán egy térdig érő fekete csizmát visel, fenekét egy emoji takarta. Az énekesnő háttal áll a kamerának, karjait a feje fölé emeli. A bejegyzéshez nem fűzött semmilyen szöveget, és a hozzászólási lehetőséget is letiltotta. A poszt azonban így is villámgyorsan terjedt, alig 14 óra alatt több mint 200 ezer lájkot gyűjtött.

A rajongói úgy véik, Britney Spears nincs jó állapotban

Forrás: Instagram

Britney Spears bevadult: sorra teszi közzé a furcsa posztokat

Az utóbbi időben Britney Spears sorra tölti fel a közösségi oldalaira a fotókat és videókat: táncol, énekel vagy különféle ruhákban pózol. Ezek a posztok azonban nem minden rajongó számára szórakoztatóak, sokan egyre jobban aggódnak a popsztár lelkiállapota miatt.

Egy korábbi, augusztus 18-án megosztott videó például heves vitát váltott ki a követők között. A felvételen Britney Spears saját otthonában, egy rendetlen szobában táncolt és Rihanna Unfaithful című dalát énekelte brit akcentussal. A háttérben kutyák rohangáltak, a padlón pedig egy állati ürüléknek tűnő folt is éktelenkedett. A poszthoz akkor ezt írta: „A világítással szórakozom, és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap.”

Bár a hozzászólás lehetőségét ott is letiltotta, a rajongók más platformokon, például az X-en fejezték ki aggodalmukat. Sokan attól tartanak, hogy a popsztár nincs jó állapotban, míg mások védelmükbe vették, hangsúlyozva, hogy Britneynek joga van úgy élni és úgy megmutatni magát, ahogy szeretné.