Britney Spears elméje megbomlott: ismét meztelenül mutogatja magát az énekesnő - FOTÓ

Britney Spears augusztus 23-án merész fotót osztott meg közösségi oldalán: a képen tejesen meztelen, csupán egy térdig érő fekete csizmát visel, fenekét egy emoji takarta. Az énekesnő háttal áll a kamerának, karjait a feje fölé emeli. A bejegyzéshez nem fűzött semmilyen szöveget, és a hozzászólási lehetőséget is letiltotta. A poszt azonban így is villámgyorsan terjedt, alig 14 óra alatt több mint 200 ezer lájkot gyűjtött.
Az utóbbi időben Britney Spears sorra tölti fel a közösségi oldalaira a fotókat és videókat: táncol, énekel vagy különféle ruhákban pózol. Ezek a posztok azonban nem minden rajongó számára szórakoztatóak, sokan egyre jobban aggódnak a popsztár lelkiállapota miatt.
Egy korábbi, augusztus 18-án megosztott videó például heves vitát váltott ki a követők között. A felvételen Britney Spears saját otthonában, egy rendetlen szobában táncolt és Rihanna Unfaithful című dalát énekelte brit akcentussal. A háttérben kutyák rohangáltak, a padlón pedig egy állati ürüléknek tűnő folt is éktelenkedett. A poszthoz akkor ezt írta: „A világítással szórakozom, és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap.”
Bár a hozzászólás lehetőségét ott is letiltotta, a rajongók más platformokon, például az X-en fejezték ki aggodalmukat. Sokan attól tartanak, hogy a popsztár nincs jó állapotban, míg mások védelmükbe vették, hangsúlyozva, hogy Britneynek joga van úgy élni és úgy megmutatni magát, ahogy szeretné.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.