Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 25., hétfő Lajos, Patrícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Britney Spears elméje megbomlott: ismét meztelenül mutogatja magát az énekesnő - FOTÓ

Világsztár meztelen britney spears
Life.hu
2025.08.25.
A 43 éves popsztár ismét meztelen képpel sokkolta követőit az Instagramon. Britney Spears megint nincs jól, sokak szerint valakinek fel kellene karolnia az énekesnőt.

Britney Spears augusztus 23-án merész fotót osztott meg közösségi oldalán: a képen tejesen meztelen, csupán egy térdig érő fekete csizmát visel, fenekét egy emoji takarta. Az énekesnő háttal áll a kamerának, karjait a feje fölé emeli. A bejegyzéshez nem fűzött semmilyen szöveget, és a hozzászólási lehetőséget is letiltotta. A poszt azonban így is villámgyorsan terjedt, alig 14 óra alatt több mint 200 ezer lájkot gyűjtött.

A rajongói úgy véik, Britney Spears nincs jó állapotban
A rajongói úgy véik, Britney Spears nincs jó állapotban
Forrás: Instagram 

Britney Spears bevadult: sorra teszi közzé a furcsa posztokat

Az utóbbi időben Britney Spears sorra tölti fel a közösségi oldalaira a fotókat és videókat: táncol, énekel vagy különféle ruhákban pózol. Ezek a posztok azonban nem minden rajongó számára szórakoztatóak, sokan egyre jobban aggódnak a popsztár lelkiállapota miatt.

Egy korábbi, augusztus 18-án megosztott videó például heves vitát váltott ki a követők között. A felvételen Britney Spears saját otthonában, egy rendetlen szobában táncolt és Rihanna Unfaithful című dalát énekelte brit akcentussal. A háttérben kutyák rohangáltak, a padlón pedig egy állati ürüléknek tűnő folt is éktelenkedett. A poszthoz akkor ezt írta: „A világítással szórakozom, és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap.”

Bár a hozzászólás lehetőségét ott is letiltotta, a rajongók más platformokon, például az X-en fejezték ki aggodalmukat. Sokan attól tartanak, hogy a popsztár nincs jó állapotban, míg mások védelmükbe vették, hangsúlyozva, hogy Britneynek joga van úgy élni és úgy megmutatni magát, ahogy szeretné.

Kevin Federline Britney Spears múltján gazdagodna: botránykönvet ad ki az énekesnő exe

Britney Spears volt férje, Kevin Federline ismét a reflektorfénybe került – ám ezúttal nem a tánctudása vagy apai mivolta miatt, hanem egy sokakat felháborító könyv kapcsán. A 47 éves egykori háttértáncos azt tervezi, hogy idén októberben piacra dobja You Thought You Knew (Azt hiszed, ismered) című könyvét, amelyben saját elmondása szerint „rendkívül intim és őszinte” részleteket tár fel a Britney Spearsszel kötött házasságáról.

Szörnyű állapotban van Britney Spears: újra őrületes posztolásba kezdett

A pophercegnő táncolós klipjei sokkolják a követőket. A rajongók aggódnak, szerintük valami nagyon nincs rendben Britney Spearsszel.

A '90-es évek legszörnyűbb manikűrjét hozta vissza Kylie Jenner

Az A-listás híresség most tényleg mellényúlt!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu