2025.08.27.
Emma Heming Willis összeszedte azokat az apró jeleket, amik előre jelezték a férje betegségét. Bruce Willis demenciája ugyanis furcsa tünetekkel kezdődött el évekkel ezelőtt.

Az elmúlt hetekben sajnos egyre rosszabb hírek érkeznek a nagybeteg Bruce Willis egészségügyi állapotáról. A frontotemporális demenciával küzdő színész ugyanis már csak néhány pillanat erejéig szokott önmaga lenni, az idő nagyrészében viszont magába fordulva ül csendesen. Többek között erről is beszélt a felesége Emma Heming Willis, aki az elmúlt héten kendőzetlen őszinteséggel adott interjút a magánéletükről, és a férje állapotáról.

Bruce Willis betegsége furcsa tünetekkel kezdődött

Emma Heming Willis nemrég az Uniladnek adott interjút, amelyben kifejtette, hogy milyen tünetekkel járt kezdetben a férje demenciája. A kétgyermekes édesanya elárulta, hogy az első hónapokban nem gyanakodott semmi komoly betegségre, csak furcsának találta, hogy a férje kedvtelen és magának való lett.

Mindig imádta, ha ő viheti iskolába a lányokat. Aztán ezek az iskolai kiruccanások egyre ritkábbá váltak hirtelen. Ezután a korábban megszokott apai feladatai szorultak háttérbe. Volt olyan, hogy néha csak csendben ült, és nem szólt semmit, pedig korábban nagyon beszédes volt, főleg ha összegyűlt a család.

 - kezdte beszámolóját Emma. Az édesanya arról is beszélt, hogy arra gyanakodott, hogy azért ilyen Bruce, mert néhány évvel korábban az egyik fülére megsüketült a Die Hard forgatása alatt. A második tünet azonban már biztossá tette, hogy itt valami szörnyű dolog van a háttérben.

A második kísérteties tünet amit észrevettem az a dadogás volt. Feltűnt, hogy évtizedek után újra előjött Bruce gyerekkori dadogása. A legaggasztóbb tünet azonban csak ezután jött: a korábban nagyon szeretetteljes és meleg viselkedése teljesen elhalványult. Úgy éreztem, mintha eltávolodott volna tőlem, és ijesztő volt. Amikor megkérdeztem tőle mi a baj, akkor mindig zavarosan válaszolt. Ez a házasságunkat is kihívások elé állította. Ezután új kommunikációs csatornát kellett kiépítenünk egymás között.

- tette hozzá Emma. A hölgy jelenleg könyvet ír az egészségügyi harcukról, és mindent megtesz azért, hogy Bruce semmiben ne szenvedjen hiányt, és a gyógyíthatatlan betegsége ellenére is teljes életet élhessen.

A teste hibátlan, csak az elméje hagyja őt cserben. Kiváló egészségnek örvend mégis eltűnik a csillogás a szeméből.

 - zárta sorait könnyekkel a szemében a felesége.

