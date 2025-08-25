Bruce Willis feleségének vallomása: „Meggyászoltam az eddig ismert életünk elvesztését"

A világhírű akciósztár 2022-ben vonult vissza a színészkedéstől, miután kiderült, hogy afáziával küzd, ami miatt nehezen megy már neki a beszéd, és a szövegtanulás. Bruce Willis ezután eltűnt a nyilvánosság elől és ideje nagy részében a feleségével Emma Heming Willissel, és két kislányukkal foglalkozott. Néhány hónappal később azonban a színész felesége könnyek között jelentette be, hogy a férjénél az afázián túl frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak. Ezután kezdődött meg az a reménytelen egészségügyi harc, ami jelenleg is zajlik.
Az Unilad számolt be róla, hogy Emma Heming Willis a lesújtó diagnózis óta otthon ápolja a férjét, és közben neveli két gyermeküket a 11 éves Evelyn Penn Willist, és a 13 éves Mabel Ray Willist. Emmát segíti az egészségügyi harcban a férje exfelesége Demi Moore, aki a lányaikkal együtt rendszeres látogatója Brucéknak. A 70 éves színész így az otthonában nyugodt körülmények között, a családtagjai körében lábadozhat.
Most Emma először engedte be a nyilvánosságot a magánéletükbe, és egy interjú során arról beszélt, hogy hogyan élte meg a férje betegségének diagnózisát, és az azóta eltelt éveket:
Amikor megtudtuk, hogy Bruce demenciával küzd, annyira pánikba estem, hogy nem hallottam semmit. Elnémult a világ, én pedig úgy éreztem magamat, mintha zuhannék. Ez az állapot később sem lett jobb, a korai szakaszokban úgy éreztem, hogy elszigetelődünk a világtól. Küszködtem a tehetetlenség érzésével, és úgy éreztem, mintha semmi hatalmam nem lenne afelett, hogy mi történik a családommal.
- kezdte beszámolóját a beszélgetés közben az édesanya. Hozzátette:
Gyászoltam: meggyászoltam az eddig ismert életünk elvesztését, miközben a két kislányunkat is nevelnem kellett. Rájöttem, hogy ez az új valóság könnyen felemészthet, ha hagyom. Ekkor nyúltam mentőövért. Ekkor árultam el a nyilvánosságnak, hogy mivel állunk szemben: A világ pedig globálisan támogatni kezdett minket. Ezután kezdtem örömet, szépséget, és reményt találni a helyzetünkben. Rájöttem, hogy a gondozói szerepemben is van önrendelkezésem, és szeretet vesz körül.
- zárta sorait Emma. A hölgy jelenleg azért küzd, hogy minél szélesebb körben tegye ismertté és tabuk nélkülivé a demencia témáját, minél többen merjenek beszélni erről a gyógyíthatatlan betegségről, és arról, hogy milyen megterheléssel jár a családtagok számára is. Emma a tapasztalatait egy most készülő könyvében akarja a nyilvánosság elé tárni, amely hamarosan a könyvesboltok polcain is elérhető lesz.
