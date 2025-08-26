Borzalmas állapotban van Bruce Willis — Felesége zokogva mondta el, hogy a sztárnak már csak pillanatai vannak

Emma Heming Willis őszintén beszél azokról a pillanatokról, amikor frontotemporális demenciája (FTD) ellenére is megcsillan férje, Bruce Willis „melegszívű” személyisége.
A Good Morning America című műsorban augusztus 26-án, kedden sugárzott interjú előzetesében Emma elmondta, hogy még mindig vannak olyan pillanatok, amikor a család előtt felcsillan a 70 éves, frontotemporális demenciával küzdő színész karizmatikus személyisége.
„A nevetése... Olyan szívből jövő nevetése van. És néha megcsillan a szeme, vagy mosolyog. Akkor teljesen elvarázsol” – mondta a 47 éves Emma, aki könnyek között tette hozzá: „Ugyanakkor nehéz is ezt látni, mert ezek a pillanatok ugyanolyan gyorsan eltűnnek, ahogy megjelennek”.
Bruce Willis családja 2022 márciusában jelentette be, hogy a színésznél afáziát, egy nyelvi zavart diagnosztizáltak, amely a kommunikációs képességet befolyásolja, és visszavonul a színészettől. Ezután 2023 februárjában Emma Hemming Willis bejelentette, hogy nagyobb a baj, mint gondolták, kiderült, hogy Bruce Willisnek frontotemporális demenciája van.
