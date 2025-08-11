Cristiano Ronaldo egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg szerelme kezét - Fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Komáromi Bence
2025.08.11.
Özönlenek a gratulációk Georgina Rodríguez Instagram-bejegyzése alatt. Cristiano Ronaldo barátnője egy eljegyzési gyűrűs fotóval jelentette be a nagy hírt.

Nyolc évnyi kapcsolat, két közös gyermek, és megannyi közös élmény után Cristiano Ronaldo végre feltette a nagy kérdést a szerelmének Georgina Rodrígueznek. A portugál válogatott csapatkapitánya egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg a párja kezét, erről az influenszer az Instagram-oldalára töltött fel egy meghitt fotót.

Cristiano Ronaldo egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg a szerelme kezét
Cristiano Ronaldo egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg a szerelme kezét
Forrás: Instagram/georginagio

Cristiano Ronaldo már régóta tervezte a lánykérést

A focista és menyasszonya már 8 éve együtt él, és közösen nevelik a focista 5 gyermekét, amelyből kettőnek már Georgina adott életet. Cristiano számtalanszor megkapta már a kérdést az újságíróktól, hogy mikor veszi feleségül a gyermekei anyját, de ő mindig ködösen fogalmazott a válaszában:

Egyelőre azért nem kértem még meg a kezét, mert az időzítés nem volt megfelelő. Mindig azt mondom neki, hogy meg lesz a lánykérés, ha eljön a pillanat. Lehet, hogy ez egy év múlva lesz, lehet, hogy egy hónap múlva. Abban 1000%-ig biztos vagyok, hogy el fogom venni.

- nyilatkozta korábban a focista a Mirrornak.

Most a 31 éves Georgina az Instagram-fotója mellé azt írta:

Igen! Tudom! Ebben a pillanatban és egész életemben. 

A bejegyzése 1 óra alatt 3 millió kedvelést ért el, és több tízezer gratuláció érkezett már a kommentmezőben. 

