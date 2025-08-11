Rocktábor rajongók figyelem: újra együtt Demi Lovato és Joe Jonas - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.11.
Az ikonikus duó nem csak a vásznon, a való életben is egy párt alkotott. Most 15 évvel a szakításuk után újra egymás mellé sodorta az élet Demi Lovatot és Joe Jonast.

2008-ban egy egész generáció zenei ízlését határozta meg a Rocktábor című film, amely olyan sztárokat indított el a világhírnév felé, mint Demi Lovato, és Joe Jonas. A legendás musical a Disney második legnézettebb filmje volt a High School Musical 2 mögött, és a betétdalait a mai napig milliók fújják kívülről. A Rocktábor sikerét nagyban növelte az is, hogy a Joe Jonas nevű fiúzenekar tagjai is szerepeltek benne, az egyik tag  Joe pedig a forgatások során romantikus kapcsolatba került a főszereplő Demi Lovatóval. Bár a szerelmük nem volt hosszú életű, a popkultúrában és a rajongók szívében örökre nyomott hagyott.

Demi Lovato és Joe Jonas a Rocktábor premierjén
Demi Lovato és Joe Jonas a Rocktábor premierjén
Újra egy színpadon állt Demi Lovato és Joe Jonas

A Cosmopolitan számolt be róla, hogy a Jonas Brothers New Yersey-ben koncertezett a Jonas20 nevű turnéja keretében, amikor hirtelen megjelent a színpadon a frontember exbarátnője és a rajongókat extázis közeli állapotba hozták azzal, hogy előadták a leghíresebb duettjeiket a This is Me-t, a Gotta Find You-t és a Wouldn't Change a Thing-et. Ez volt az első alkalom a 15 évvel ezelőtti szakításuk óta, hogy közösen léptek fel.

Már 10 év biztos eltelt, mióta utoljára elénekeltük közösen ezt a dalt 

- mondta Joe Jonas Demihez fordulva. Az énekesnő azonban mosolyogva rákontrázott: 

Szerintem volt az több is.

Az alábbi videóban láthatjátok az ikonikus duó fellépését, Demi Lovato felbukkanásához 3:30-ig tekerjetek előre:

A lap egy érdekes dologra is felhívta a figyelmet: értesüléseik szerint a Disney azt tervezi, hogy feltámasztja a filmsorozatot, és folytatást kaphat a Rocktábor. A rajongók tombolása alapján erre bőségesen lenne igény.

