Demi Lovato kiköpött mása ez a fiatal lány: elképesztő a hasonlóság

Bianca - avagy ahogyan ő nevezi magát az interneten: Gillovato - elképesztő népszerűségnek örvend a TikTokon Demi Lovato hasonmásaként. A fiatal lány azzal bolondította magába az egész világot, hogy tinikorunk egyik kedvenc filmjének - Camp Rock - zenéire tátog, mintha ő lenne a dögös énekesnő. A ruha, a haj, a smink, az arc, de még a bomba forma is teljesen olyan, mint Demié. Elképesztő!

A 2008-as Rocktábor című filmet tizenéves korában szinte mindenki imádta a dögös csajokkal, a szerelmi sztorikkal, és a menő vs ciki lányok szuper zenéivel. A csókjelenetekről ne is beszéljünk! Bianca nemcsak énekel, de táncol is, a mozgása pedig egy az egyben Demié. Persze a paróka és a Demis outfitek sokat dobnak az összképen. Egyszerűen tökéletes!

A 2000-es évek nosztalgiája bizony sok embert vonz, nem is csodáljuk a több, mint kétmillió like-ot, és a megannyi követőt. Fel a kezeket csajok, ki szerette még rajtunk kívül a Camp Rockot? És persze Joe Jonas-t. Melyik volt a kedvenc dalotok a sok közül?