Férjhez ment Demi Lovato - Elképesztő ruhakölteményben állt az oltár elé

Demi Lovato és Jutes - Jordan Lutes - a hétvégén hivatalosan is összekötötték életüket. Az énekesnő egyedi tervezésű Vivienne Westwood-ruhában vonult az oltárhoz. A Sorry Not Sorry előadója hivatalosan is feleség lett.

Jordan Lutes és Demi Lovato 2022 augusztusában kezdett randizni

Forrás: Getty Images

Demi Lovato Vivienne Westwoodra szavazott

„Amikor azon gondolkodtam,milyen ruhát szeretnék, gyakran Vivienne tervei jártak az eszemben – azt latolgattam, hogy a ruháinak a stílusa hogyan állna nekem és a fűzőhasználata is lenyűgözött” - nyilatkozta. Az esküvő utáni fogadásra az énekesnő egy másik Westwood-kreációba öltözött át: egy elefántcsontszínű, gyöngyökkel díszített outfitet viselt.

Lovato másfél évig volt menyasszony

A pár 2022 augusztusában kezdett randizni, majd 2023 februárjában debütáltak hivatalosan is párként a nyilvánosság előtt, a Clive Davis Grammy-gála előtti eseményen, a The Beverly Hiltonban, Beverly Hillsben. Lovato később a The Jennifer Hudson Show vendégeként elmondta, hogy kapcsolatuk a stúdióból indult, amikor a Holy Fv–k című albumán dolgoztak. „Szuper közöttünk az összhang, és ráadásul nagyon szerelmesek is vagyunk egymásba” – nyilatkozta. „Csodálatos dolog találni valakit, akivel ennyit lehet nevetni és zenélni. Ez egyszerűen annyira különleges” – tette hozzá. A 34 éves Jutes 2023 decemberében kérte meg a 32 éves Lovato kezét.

Az esküvőről készült képeket az alábbi lapozós posztban nézegetheted meg.