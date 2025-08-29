Megházasodott a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja Ember Márk

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.29.
A színész titokban feleségül vette a barátnőjét péntek délelőtt. Ember Márk és párja tavaly egy rövid időre szakított egymással, azonban rendeződött a viszonyuk, és erősebb vált a kapcsolatuk.

Örömteli hírek érkeztek: generációja egyik legnépszerűb színésze Ember Márk megházasodott. A Hogyan tudnék élni nélküled? és a Futni mentem sztárja sorra halmozta a sikereket az elmúlt években, most pedig a magánéletében is új mérföldkövet ért el. A Bors információi szerint ugyanis péntek délelőtt teljes titokban feleségül vette a szerelmét Virágot.

Ember Márk megházasodott: titokban vette feleségül kedvesét Virágot
Fotó: Szabolcs László

Ember Márk és Virág tavaly szakított egymással, azonban adtak még egy esélyt a kapcsolatuknak

A lap tájékoztatása szerint Márk és Virág tavaly nyáron rövid időre szakítottak egymással, de novemberben sikerült újra egymásra találniuk. Úgy látszik, hogy a kapcsolatukat azóta sikerült maradéktalanul rendezniük, ugyanis mindössze 9 hónappal később már ki is mondták egymásnak a boldogító igent.

Jön a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása – Balaton, magyar slágerek és Ember Márk újra együtt

Több mint egymillió néző, egy kis Balaton, pár ikonikus sláger és Ember Márk. Jön a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása, nézzük, mit tudunk róla eddig!

Ember Márk a nők kedvence lett – Imádják a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárját!

Minden várakozást felülmúlt a Futni mentem című magyar film, ami nézettségi rekordot döntött, ám a napokban átvette a vezetést a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical. A két alkotás közös pontja pedig nem más, mint az ifjú titán, Ember Márk.

Több, mint színész: 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál Ember Márkról

Hogyan tudnék élni nélküled?, Futni mentem, Doktor Balaton. Ezeknek a filmeknek, sorozatoknak a nagy sztárja Ember Márk, akinek szerepei mellett élete is tartogat érdekességeket.

 

