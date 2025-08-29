Megházasodott a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja Ember Márk

Örömteli hírek érkeztek: generációja egyik legnépszerűb színésze Ember Márk megházasodott. A Hogyan tudnék élni nélküled? és a Futni mentem sztárja sorra halmozta a sikereket az elmúlt években, most pedig a magánéletében is új mérföldkövet ért el. A Bors információi szerint ugyanis péntek délelőtt teljes titokban feleségül vette a szerelmét Virágot.
A lap tájékoztatása szerint Márk és Virág tavaly nyáron rövid időre szakítottak egymással, de novemberben sikerült újra egymásra találniuk. Úgy látszik, hogy a kapcsolatukat azóta sikerült maradéktalanul rendezniük, ugyanis mindössze 9 hónappal később már ki is mondták egymásnak a boldogító igent.
