20 évesnek néz ki az 59 éves férfimodell: most elárulja a titkát

Az 59 éves férfimodell elképesztő kinézete miatt szerzett magának hírnevet, a képeit látva pedig meg is értjük, miért.
Chuando Tan, az 59 éves szingapúri fotós és modell pár évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor a média felfedezte a lenyűgöző Instagram képeit és a még inkább lenyűgöző korát.
Tan ugyanis nemhogy éveket, évtizedeket tagadhatna le, ráadásul olyan sportos, kidolgozott testtel rendelkezik, ami bármelyik húszévest megszégyeníti.
Több, mint másfél millió követője pedig évek óta követeli a titkát, amit végre valahára most meg is osztott a nagyközönséggel.
Tan szerint az elképesztő kinézetének nem csak az a titka, hogy isten jókedvében volt, amikor teremtette, hanem nagyban hozzájárul az életmódja is: hisz ugyanis s 70-30 módszerben, ami nem mást jelent, minthogy az egészséges, sportos külső 70 százalékban a táplálkozáson, 30 százalékban pedig a testmozgástól függ.
Ennek megfelelően pedig rendkívül szigorú diétát és edzéstervet tart: reggelire minden esetben 2 db főtt tojást eszik meg, amit 4 főtt tojásfehérjével kísér le és egy nagy pohár tejjel. Az ebédje általában halleves, illetve csirke rizzsel és grillezett zöldségekkel, vacsorára pedig friss zöldségsalátát fogyaszt.
Nap közben rengeteg folyadékot iszik, ami a legtöbb esetben víz: kerüli a kávét és a teát is. Természetesen alkoholt sem fogyaszt és életében egy szál cigarettát sem szívott el.
A szigorú diéta mellett heti négyszer edz, ahol leginkább súlyzókkal dolgozik, az erősítés pedig sosem tart tovább 30 percnél. Levezetésként kardióedzéseket végez: gyorsgyalogol és minden este úszik legalább egy órát.
Plasztikai beavatkozást állítólag sosem vett igénybe (pedig rengetegen meggyanúsították vele), csupán jó minőségű hidratálókrémeket és lemosókat használ.
Emellett pedig a kiadós alvásra esküszik: 11 előtt már ágyban van és szeret korán kelni. A minőségi alvás érdekében pedig alvás előtt 6 órával már semmit sem eszik. Elnézve a képeit, bevalljuk, még irigyeltük Tan kinézetét, de látva, mi mennyit tesz meg azért, hogy ilyen kirobbanó formában legyen, azt kell mondjuk, ebben semmi irigyelnivaló nincs, csupán kőkemény, szigorú munka.
