Luxuslátogatás: George Clooney és Amal megnyitják Comói-tavi villájukat - Ennyit kell fizetnük a vendégeknek

George Clooney több mint két évtizede vásárolta meg a villát az észak-olaszországi Laglio településen, a Comói-tónál. A házaspár két gyermekével együtt viszonylag kevés időt tölt itt, így a birtok inkább a kíváncsi turisták és paparazzik célpontja. A fokozott érdeklődés miatt a hatóságok korábban biztonsági zónát jelöltek ki a vízen és a part mentén, hogy óvják a sztár és családja magánéletét.
A részvétel ára borsos: fejenként 170 ezer dollár, vagyis nagyjából 57,6 millió forint. A meghívottak nem csupán egy elegáns vacsorát fogyaszthatnak el a villában, hanem szervezett kirándulásokon is felfedezhetik a környék látnivalóit.
Bár a vendégek kiléte kezdetben titok volt, a sajtó úgy tudja, az Egyesült Államokból, a Közel-Keletről és Ázsiából is érkeznek vendégek. A Corriere della Sera lap nyomán a Spiegel arról ír, hogy talán Robert De Niro is tiszteletét teszi, miután a 81 éves színészt nemrég a Comói-tó környékén látták.
Az esemény teljes bevétele a házaspár által alapított Clooney Foundation for Justice számlájára kerül. A szervezet a világ különböző pontjain élő, egyenlőtlenség, diszkrimináció vagy emberi jogsértés áldozatául esett emberek számára küzd az igazságszolgáltatásért.
George Clooney a Comói-tó partján egy egész kis komplexumot birtokol, ami négy szomszédos villából áll, tóparti bejárattal, két hajósokkal és egy mólóval. A főépületben 25 szoba, valamint egy úszómedence, egy nagy garázs, egy teniszpálya, egy edzőterem, egy pizzakonyha található. A belső terek olasz stílusban, részletgazdagon díszítettek. A Wall Street Journal becslése szerint az épület több mint 100 millió dollárt érhet.
