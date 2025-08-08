Happy Gilmore 2: sztárparádé, nosztalgia és egy csipetnyi fáradtság − Kritika

Van valami megnyugtató abban, amikor Adam Sandler új filmmel jelentkezik a Netflixen. Olyan ez, mint amikor vasárnap délután visszakapcsolod a tévét, és már előre tudod, hogy valami régi Sandler-film megy – mondjuk az Apafej vagy a Billy Madison, és egyszerűen csak jól vagy tőle. Néhány napja dobogós helyen megy a Netflixen a Happy Gilmore 2: kritikánk következik.

A Happy Gilmore 2 visszahozza azt a rég várt golfos karaktert, akit mindenki úgy szeretett.

Forrás: IMDb

Happy Gilmore 2 – Amikor a nosztalgia már majdnem elég

Nincs világmegváltás, nincsenek bonyolult karakterdrámák, de van egy fura biztonságérzet, amit csak az tud adni, aki 20 éve ugyanazt a hangot üti meg a vásznon. És most itt van a Happy Gilmore 2 és ugyanaz az érzés csapott arcon, amit már megszoktam, csak egy kicsit fáradtabban.

A kritika spoilert tartalmazhat!

Adam Sandler újra a golfpályán, újra az ütő mögött, újra az ismerős, már-már ikonikus karakter bőrében. A sztori? Nos, semmi forradalmi. Happy már nem annyira happy, hanem egy öregedő legenda, aki kénytelen visszatérni, hogy megmentse az unokaöccsét - vagy fiát? testvérét? a film is csak félgőzzel magyarázza el - a gonosz PR-mogulok karmaiból, miközben újra szembenéz régi riválisaival és új ellenségeket is szerez. Klasszikus Sandler-recept, csak most már egy gluténmentes nosztalgiával.

Vigyázat, sztárdömping!

Ami viszont döbbenetes – és valahol zseniális –, az a sztárdömping. Itt van például Bad Bunny, aki egyszer csak megjelenik a golfpályán, és úgy néz ki, mintha véletlenül keveredett volna be a forgatásra, de aztán ott is maradt. A játéka? Mondjuk úgy: nem zavar sok vizet, de elég ahhoz, hogy kétszer is megnézd, tényleg ő-e az. És igen, tényleg. De rajta kívül is van itt minden: visszatér Ben Stiller, feltűnik Kevin James, sőt még Shaquille O’Neal is beugrik egy cameóra, és persze Rob Schneider sem maradhatott ki. Mert mi az az Adam Sandler-film Rob nélkül? Semmi.

És akkor beszéljünk egy pillanatra arról, ami a legőszintébb és legszebb része volt a filmnek: a Cameron Boyce-nak szentelt emlék.

Nem túl hosszú, nem túl giccses, csak egy őszinte és csendes főhajtás, amivel Adam Sandler újra megmutatta, hogy neki tényleg fontosak azok az emberek, akikkel dolgozott. És nekem, mint nézőnek, aki ezeken a filmeken nőtt fel, ez a rész tényleg betalált.