Egy A listás sztár kitálalt: ilyen egy településen élni Harryvel és Meghannel

Montecito, a tengerparti luxustelepülés az elmúlt években a brit királyi család egykori tagjainak új otthonává vált. Harry herceg és Meghan Markle érkezése nemcsak a nemzetközi sajtó figyelmét irányította a környékre, hanem érezhetően megváltoztatta a város mindennapjait. Rob Lowe, a 61 éves hollywoodi színész, aki hosszú ideje Montecito lakosa interjúban beszélt a tapasztalatairól.
„Nagyon sok figyelem irányul rájuk ebben a korábban nyugodt, álmos kisvárosban. Ha a királyi család bármelyik tagja a környékedre költözik, az a környék soha többé nem lesz ugyanolyan” – fogalmazott Rob Lowe, aki szerint a változásoknak van előnye és hátránya is. „A jó hír az, hogy az ingatlanárak emelkednek, a rossz hír az, hogy a kávézókban hosszabbak a sorok” – idézi az Express.
Bár a hercegi pár igyekszik feltűnés nélkül élni, a helyi lakosok egy része frusztráltnak érzi magát a megnövekedett turistaforgalom és a közlekedési terhelés miatt. A település, amely korábban csendes és elszigetelt életmódjáról volt híres, mára gyakrabban kerül a reflektorfénybe, ami sokak szerint tartósan megváltoztatta Montecito arculatát.
Montecito közössége minden lakótól elvárja a nyitottságot, még a hírességektől is. „Oprah Winfrey például rendszeresen részt vesz jótékonysági rendezvényeken. Meghan viszont nem vesz részt a közösségi életben” – jegyezte meg a szomszéd. Hozzátette, hogy Harry herceg teljesen más benyomást kelt: „Mindig mosolyog, kezet fog, és szívesen beszélget az emberekkel. Találkoztunk már vele a tengerparton, egy kávézóban, és akkor is, amikor biciklizett a hegyekben.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.