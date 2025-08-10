Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Mintha Meghan Markle titkos húga lenne – Fotókon a hercegné hasonmása

Hajdú Viktória
2025.08.10.
Le fog esni az állad! Első ránézésre el sem hinnéd, hogy nem Meghan Markle-t látod a fotón, ugyanis a hasonlóság sokkoló.

Lassan biztosak lehetünk abban, hogy valahol a világban minden sztárnak él egy titkos „ikertestvére”. Emlékszel, amikor Zendaya vagy Christina Aguilera hasonmásától robbant fel az internet? Most Meghan Markle kapott egy „testvért” és a hasonlóság egyszerűen hihetetlen.

Meghan Markle megtalálta a hasonmását. 
Meghan Markle hasonmása egészen lenyűgöző

A történet Ausztrália egyik ikonikus helyszínén, a Bondi strandon játszódik, ahol Harry herceg és felesége épp nyaraltak. Itt bukkant fel Daniella Bazergy, a helyi szörfös közösség ismert tagja, akit évek óta Meghan Markle hasonmásaként emlegetnek. Daniella nem hagyta ki a lehetőséget, hogy bemutatkozzon a parton pihenő királyi párnak.

A találkozásról készült fotók pedig mindent elmondanak, Daniella akár Meghan húga is lehetne - az egyetlen különbség talán a testalkatukban van. A lány elárulta, hogy a pár rendkívül barátságos és közvetlen volt, Harry pedig még viccelődött is, hogy alig tudja megkülönböztetni a két nőt.

Most őszintén: ha szembe jönne veled Daniella az utcán, te észrevennéd, hogy nem a sussexi hercegnét látod?

