High School Musical 2025-ben: ennyit változtak a főszereplők 19 év alatt

Ha 2006-ban tinédzser voltál, akkor a High School Musical valószínűleg meghatározta a fiatalságod. A Troy és Gabriella közötti szerelmi szál, a kosárpálya-drámák, Sharpay fényűző szettjei és a fülbemászó dalok egy egész generáció szívébe égtek bele.

19 év telt el az első High School Musical óta.

Forrás: Shutterstock

Ennyit változtak az évek alatt a High School Musical sztárjai

A film mindhárom akkora siker volt, hogy nemcsak folytatásokat, de egy komplett HSM-univerzumot is létrehozott - zenés darabokkal, koncertturnéval és persze játékbabákkal. Most, közel 20 évvel a premier után elérkezett az idő, hogy megnézzük, mi történt kedvenc Vadmacskáinkkal.