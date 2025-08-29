Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
High School Musical 2025-ben: ennyit változtak a főszereplők 19 év alatt

Shutterstock - Everett Collection
High School Musical akkor és most
Hajdú Viktória
2025.08.29.
Azt hittük, hogy örökké Vadmacskák maradnak, de a valóság közbeszólt. Így festenek ma a High School Musical legendás szereplői.

Ha 2006-ban tinédzser voltál, akkor a High School Musical valószínűleg meghatározta a fiatalságod. A Troy és Gabriella közötti szerelmi szál, a kosárpálya-drámák, Sharpay fényűző szettjei és a fülbemászó dalok egy egész generáció szívébe égtek bele. 

19 év telt el az első High School Musical óta.
19 év telt el az első High School Musical óta. 
Forrás: Shutterstock

Ennyit változtak az évek alatt a High School Musical sztárjai

A film mindhárom akkora siker volt, hogy nemcsak folytatásokat, de egy komplett HSM-univerzumot is létrehozott - zenés darabokkal, koncertturnéval és persze játékbabákkal. Most, közel 20 évvel a premier után elérkezett az idő, hogy megnézzük, mi történt kedvenc Vadmacskáinkkal.

Spoiler: nagyon sokat változtak, és némelyiküket talán fel sem ismernéd első ránézésre.

A szívtipró Troy Boltont alakító Zac Efron ma már 37 éves. A High School Musical után nem állt meg: láthattuk a Baywatch-ban, a The Greatest Showman-ben, és egy Netflix-dokumentumsorozatban is, ahol a világot járta fenntarthatósági témákban. A babyface már rég eltűnt, helyette egy sokkal markánsabb, érettebb, tűkkel összeszúrkált színészt láthatunk.
1 / 6
A mindig kedves és visszafogott Gabriella megformálója, Vanessa Hudgens most 36 éves, és Hollywood egyik stílusikonja lett. A színészet mellett zenei karriert is épített, és a Coachella fesztivál unofficial királynőjeként is ismert. Nemrég született gyermeke (spoiler: újra terhes) és még mindig megvan az a bájos kisugárzása, amiért annak idején beleszerettünk.
1 / 6
A visszahúzódó, de mindig okos Taylor McKessie-t játszó Monique Coleman most 44 éves, és jótékonysági munkái révén ismert. A színészet mellett emberi jogi és ifjúsági ügyek nagyköveteként dolgozik, így igazi példakép lett a rajongóknak.
1 / 6
A 40 éves Ashley Tisdale mára inkább producerként és üzletasszonyként aktív, de a Sharpay’s Fabulous Adventure óta tudjuk: a pink és a csillogás örökké hozzátartozik. Emellett családanya, és a social mediában is gyakran oszt meg életmód-tippekeket követőivel.
1 / 6
Sharpay testvérét, Ryant alakító Lucas Grabeel ma 40 éves, és főleg szinkronszínészként dolgozik. A Disney után inkább a háttérbe húzódott, de időnként még feltűnik sorozatokban és kisebb filmekben. A színház iránti szeretete a mai napig megmaradt.
1 / 6
Chad Danforth karaktere nélkül elképzelhetetlen volt a kosárlabda-jelenet. Corbin Bleu ma 36 éves, és a tánc azóta is az élete része: Broadway-musicalekben játszik, énekel és koreografál. 2013-ban még a Dancing with the Stars műsorban is feltűnt, ahol bizonyította, hogy a ritmusérzéke mit sem kopott.
1 / 6
Northfoto / Getty Images

