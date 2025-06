Zac Efron arca mára teljesen eldeformálódott, a magyarázatok pedig meglehetősen ködösek: a színész állítólag egy balesetnek köszönheti a megváltozott fizimiskáját, de van itt más is...

Zac Efron már nem így néz ki

Forrás: AFP

Zac Efron csúnya balesetet szenvedett

Zac Efron 2023-ban megcsúszott az otthonában és úgy megütötte az arcát, hogy állítólag az egész állkapcsa leszakadt. Elmondta, hogy zokniban rohant keresztül a házán, megcsúszott, és az állát a szökőkút gránit sarkához csapta. Az állcsontja eltörtött, ami fémszálakkal rögzítettek és fizoterápián is részt kellett vennie, hogy az arcizmai ismét a megfelelően működjenek. A sérülést ugyanis a rágóizmok kompenzálták, amelyek emiatt nagyon megerősödtek, ezért lett szélesebb az állkapcsa, amit már nem tudtak helyreállítani. Hozzátette, plasztikai beavatkozásra kényszerült és ez magyarázza a megváltozott kinézetét is. Ám nem csak ennyi a változás: a színésznek az ajkai is kétszer dúsabbak, mint korábban és teljeen ránctalan az arca, mai biztosan nem írható a baleset számlájára.