Muszklik a moziban - Ők a kedvenc filmes izompacsirtáink

A pankrátor (2008)

Az egykor amatőr bokszolóként is versenyző hollywoodi szépfiú, Mickey Rourke a való életben is már jó ideje úgy néz ki, mint egy hatalmasra gyúrt és szteroidozott, kiöregedett (és szétplasztikázott) pankrátor, így aztán álomszerepet és óriási lehetőséget jelentett számára Darren Aronofsky filmjének főszerepe. A férfitestet és izomzatot megéneklő egyik legszebb és legszomorúbb filmben óriásit is alakított, még az Oscar is majdnem összejött érte, azóta viszont újra folyamatos a lecsúszása.