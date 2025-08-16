Horrorfilmek nyárra, ha borzonganál a kánikulában – Ettől az 5 mozitól még a nap is elbújik félelmében

Legtöbben az őszi-téli időszakot tartják a horrorfilmek szezonjának, pedig a nyár is igen termékeny talaja a műfajnak. Vannak olyan vérfagyasztó horror filmek, melyeket nyáron a legjobb nézni. Összeszedtük a legjobb nyári horror mozikat, azoknak akik egy kis borzongásra vágynak a kánikulában.
Listánkat egy Stephen King adaptációval kezdjük, melyben egy busa fejű bernáthegyi, Cujo elkapja a veszettséget egy denevértől, az egykor szelíd kutya pedig szépen lassan ámokfutásba kezd. A film középpontjában egy anya és kisfia állnak, akik egy autóba zárva nem csak a megvadult állattal, de a hőgutával és kiszáradással is meg kell, hogy küzdjenek. Igényes díszletek, félelmetes állat.
A Cujoban valójában nem a kutya, hanem a megromlott házasságok, széteső családok állnak – az állat mintha csak a probléma kivetülése lenne.
A tikkasztó nevadai sivatag egy festői táján egy család lakókocsija lerobban a semmi közepén, ám nemsokára rá kell döbbenniük, hogy a defekt a legkisebb gondjuk. Ugyanis a sziklák között egy hegyi klán figyel, akik prédaként tekintenek a civilizált emberre, és úgy játszadoznak áldozataikkal, mint macska az egérrel. Ez a kevésbé ismert slasher horror egy 1977-es film remake-je, mely az ember természetes vadságát, sebezhetőségét mutatja meg igen nyers formában, amit a kopár sivatag, és a rekkenő hőség tesz feszültté. Aki egy idegtépő, mégis izgalmas nyári horrorra vágyik, ne is keressen tovább.
Egy idilli tó mellett sátrazik egy fiatal pár (Kelly Reily és Michael Fassbender brillírozik), csakhogy a környékbeli gyerekek képében nem kívánt szomszédokat kapnak. A kezdetben szimplán idegesítő kölykökről kiderül, hogy velejéig romlottak, akik még a kínzástól és gyilkosságtól sem riadnak vissza, így a romantikus nyaralás hamar menekülésbe fullad. A horrorfilm nyomasztó atmoszférája rátelepszik az ember lelkére, így aki látta már az alkotást, feltehetően nem tett mást, mint bámult maga elé üresen.
Egy csapat amerikai turista ellátogat egy maja romhoz Mexikóban, ám a helyi lakosok ellenállásával találják szembe magukat, amikor az ősi épületet megközelítenék. Csakhamar kiderül azonban, hogy halálos indák növik be az épületet, melyek kíméletlenül bekebeleznek mindent.
A közép-amerikai dzsungel, a szűk helyszín mind hozzájárul a fojtogató légkörhöz, szinte a bőrünkön érezzük a mexikói nap perzselését.
Amikor egy négytagú baráti társaság ellátogat egy kilencnapos nyári fesztiválra Svédország eldugott zugában, hogy egy kilencnapos fesztiválon megünnepeljék a midsommart, azaz a nyári napfordulót, kezdetben minden jól alakul. A helyiek azonban elkezdenek furcsán viselkedni, a meghitt közösségről kiderül, hogy egy szekta, az események pedig hamar véres fordulatot vesznek. A Fehér éjszakák felélesztette az etno horror műfaját, csavart egyet a formulán, de az is biztos, hogy megnézése után teljesen más szemmel nézünk a virágos svéd tájra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.