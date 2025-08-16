Horrorfilmek nyárra, ha borzonganál a kánikulában – Ettől az 5 mozitól még a nap is elbújik félelmében

Legtöbben az őszi-téli időszakot tartják a horrorfilmek szezonjának, pedig a nyár is igen termékeny talaja a műfajnak. Vannak olyan vérfagyasztó horror filmek, melyeket nyáron a legjobb nézni. Összeszedtük a legjobb nyári horror mozikat, azoknak akik egy kis borzongásra vágynak a kánikulában.

Horrorfilm nyáron? Kánikulában szép az ijesztgetés!

Forrás: Digital Vision

5 kiváló horrorfilm nyárra, amitől megáll bennünk az ütő

1. Cujo (1983)

Listánkat egy Stephen King adaptációval kezdjük, melyben egy busa fejű bernáthegyi, Cujo elkapja a veszettséget egy denevértől, az egykor szelíd kutya pedig szépen lassan ámokfutásba kezd. A film középpontjában egy anya és kisfia állnak, akik egy autóba zárva nem csak a megvadult állattal, de a hőgutával és kiszáradással is meg kell, hogy küzdjenek. Igényes díszletek, félelmetes állat.

A Cujoban valójában nem a kutya, hanem a megromlott házasságok, széteső családok állnak – az állat mintha csak a probléma kivetülése lenne.

2. A sziklák szeme (2005)

A tikkasztó nevadai sivatag egy festői táján egy család lakókocsija lerobban a semmi közepén, ám nemsokára rá kell döbbenniük, hogy a defekt a legkisebb gondjuk. Ugyanis a sziklák között egy hegyi klán figyel, akik prédaként tekintenek a civilizált emberre, és úgy játszadoznak áldozataikkal, mint macska az egérrel. Ez a kevésbé ismert slasher horror egy 1977-es film remake-je, mely az ember természetes vadságát, sebezhetőségét mutatja meg igen nyers formában, amit a kopár sivatag, és a rekkenő hőség tesz feszültté. Aki egy idegtépő, mégis izgalmas nyári horrorra vágyik, ne is keressen tovább.

3. Eden Lake – Gyilkos kilátások (2008)

Egy idilli tó mellett sátrazik egy fiatal pár (Kelly Reily és Michael Fassbender brillírozik), csakhogy a környékbeli gyerekek képében nem kívánt szomszédokat kapnak. A kezdetben szimplán idegesítő kölykökről kiderül, hogy velejéig romlottak, akik még a kínzástól és gyilkosságtól sem riadnak vissza, így a romantikus nyaralás hamar menekülésbe fullad. A horrorfilm nyomasztó atmoszférája rátelepszik az ember lelkére, így aki látta már az alkotást, feltehetően nem tett mást, mint bámult maga elé üresen.