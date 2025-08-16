Horrorfilmek nyárra, ha borzonganál a kánikulában – Ettől az 5 mozitól még a nap is elbújik félelmében

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bába Dorottya
2025.08.16.
Tűző nap, kánikula, aszály és dögvész – A nyár igenis ijesztő évszak. Nem csoda, hogy a legrémisztőbb horrorok is ekkor játszódnak. Nem hiszed? Hoztunk öt horrorfilmet, melyet nyáron a legjobb nézni.

Legtöbben az őszi-téli időszakot tartják a horrorfilmek szezonjának, pedig a nyár is igen termékeny talaja a műfajnak. Vannak olyan vérfagyasztó horror filmek, melyeket nyáron a legjobb nézni. Összeszedtük a legjobb nyári horror mozikat, azoknak akik egy kis borzongásra vágynak a kánikulában.

Horrorfilmek nyárra
Horrorfilm nyáron? Kánikulában szép az ijesztgetés!
Forrás: Digital Vision

5 kiváló horrorfilm nyárra, amitől megáll bennünk az ütő

1. Cujo (1983)

Listánkat egy Stephen King adaptációval kezdjük, melyben egy busa fejű bernáthegyi, Cujo elkapja a veszettséget egy denevértől, az egykor szelíd kutya pedig szépen lassan ámokfutásba kezd. A film középpontjában egy anya és kisfia állnak, akik egy autóba zárva nem csak a megvadult állattal, de a hőgutával és kiszáradással is meg kell, hogy küzdjenek. Igényes díszletek, félelmetes állat.

A Cujoban valójában nem a kutya, hanem a megromlott házasságok, széteső családok állnak – az állat mintha csak a probléma kivetülése lenne.

 

2. A sziklák szeme (2005)

A tikkasztó nevadai sivatag egy festői táján egy család lakókocsija lerobban a semmi közepén, ám nemsokára rá kell döbbenniük, hogy a defekt a legkisebb gondjuk. Ugyanis a sziklák között egy hegyi klán figyel, akik prédaként tekintenek a civilizált emberre, és úgy játszadoznak áldozataikkal, mint macska az egérrel. Ez a kevésbé ismert slasher horror egy 1977-es film remake-je, mely az ember természetes vadságát, sebezhetőségét mutatja meg igen nyers formában, amit a kopár sivatag, és a rekkenő hőség tesz feszültté. Aki egy idegtépő, mégis izgalmas nyári horrorra vágyik, ne is keressen tovább.

 

3. Eden Lake – Gyilkos kilátások  (2008)

Egy idilli tó mellett sátrazik egy fiatal pár (Kelly Reily és Michael Fassbender brillírozik), csakhogy a környékbeli gyerekek képében nem kívánt szomszédokat kapnak. A kezdetben szimplán idegesítő kölykökről kiderül, hogy velejéig romlottak, akik még a kínzástól és gyilkosságtól sem riadnak vissza, így a romantikus nyaralás hamar menekülésbe fullad. A horrorfilm nyomasztó atmoszférája rátelepszik az ember lelkére, így aki látta már az alkotást, feltehetően nem tett mást, mint bámult maga elé üresen.

 

4. A rom (2008)

Egy csapat amerikai turista ellátogat egy maja romhoz Mexikóban, ám a helyi lakosok ellenállásával találják szembe magukat, amikor az ősi épületet megközelítenék. Csakhamar kiderül azonban, hogy halálos indák növik be az épületet, melyek kíméletlenül bekebeleznek mindent.

A közép-amerikai dzsungel, a szűk helyszín mind hozzájárul a fojtogató légkörhöz, szinte a bőrünkön érezzük a mexikói nap perzselését.

 

5. Fehér éjszakák (2019)

Amikor egy négytagú baráti társaság ellátogat egy kilencnapos nyári fesztiválra Svédország eldugott zugában, hogy egy kilencnapos fesztiválon megünnepeljék a midsommart, azaz a nyári napfordulót, kezdetben minden jól alakul. A helyiek azonban elkezdenek furcsán viselkedni, a meghitt közösségről kiderül, hogy egy szekta, az események pedig hamar véres fordulatot vesznek. A Fehér éjszakák felélesztette az etno horror műfaját, csavart egyet a formulán, de az is biztos, hogy megnézése után teljesen más szemmel nézünk a virágos svéd tájra.

