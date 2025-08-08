Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Jack Nicholson unokáját letartóztatták: bűnöző lett a helyes kis Seanból - FOTÓ

hollywood jack nicholson unoka letartóztatás
Szabados Dániel
2025.08.08.
A 29 éves Sean Knightot augusztus 5-én vették őrizetbe, miután egy egyelőre ismeretlen nő azzal vádolta meg, hogy megtámadta. A letartóztatásra délután 5 óra körül került sor, majd este 10 órakor 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.

Jack Nicholson unokáját, Sean Knightot családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le Los Angelesben – írta először a The Sun, majd ezt több másik lap is megerősítette. A zenei producer bírósági meghallgatására augusztus 26-án kerül sor.

Jack Nicholson unokája, Sean 2004-ben
Jack Nicholson és unokája, Sean 2004-ben
Forrás: Getty Images

A Los Angeles-i rendőrség csendes-óceáni részlegének szóvivője csütörtökön elmondta, hogy nem adnak ki körözési fotót Seanról, Sean pedig nem reagált sajtó megkeresésére.

Jack Nicholson unokája: darkos művészeket támogató producer lett Seanból

Instagramján Sean Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient és Phonk zenei producerként és „a sötét művészetek patrónusaként” tartja magát számon. Fiókjában többször gótikus stílusú ruhában, fekete körömlakkal és napszemüveggel látható.

Jack Nicholson unokája, Sean - Ez lett a helyes kisfiúból
Forrás: Instagram / Sean Norfleet

Sean Jack Nicholson legidősebb lánya, Jennifer Nicholson fia, akit a színész volt feleségével, Sandra Knighttal nevelt fel. Az 88 éves színésznek, aki olyan szerepekkel vált híressé, mint a Ragyogás és a Száll a kakukk fészkére, összesen hat gyermeke született több kapcsolatából.

Bár Jennifer 1997 és 2003 között Sean apjának, Mark Norfleetnek volt a felesége, Sean nyilvánosan továbbra is a Nicholson családnevet használja.

Nagyon kínos, ami Jennifer Lopezzel történt Isztambulban: az énekeső reakciója mindenkit meglepett

Nem mindennapi helyzetbe került a világhírű énekesnő. Jennifer Lopezt nem engedték be egy luxusmárka isztambuli üzletébe - a sztár reakciója sokakat meglepett.

Nagyon kínos, ami Jennifer Lopezzel történt Isztambulban: az énekeső reakciója mindenkit meglepett

Meghalt a Szex és New York sztárja

Megrázó veszteség Hollywoodban, meghalt David Wilson Barnes. A Szex és New York sztárja 52 éves volt.

Meghalt a Szex és New York sztárja

Shawn Mendes a közösségi oldalán üzent a magyaroknak

A rajongóknak már nem kell sokáig várniuk, ma este színpadra lép a Sziget Fesztiválon a világsztár. Shawn Mendes az Instagramján elárulta a korábbi szigetes fellépésre a mai napig örömmel emlékszik vissza.

Shawn Mendes a közösségi oldalán üzent a magyaroknak


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu