Jack Nicholson unokáját letartóztatták: bűnöző lett a helyes kis Seanból - FOTÓ

Jack Nicholson unokáját, Sean Knightot családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le Los Angelesben – írta először a The Sun, majd ezt több másik lap is megerősítette. A zenei producer bírósági meghallgatására augusztus 26-án kerül sor.

Jack Nicholson és unokája, Sean 2004-ben

Forrás: Getty Images

A Los Angeles-i rendőrség csendes-óceáni részlegének szóvivője csütörtökön elmondta, hogy nem adnak ki körözési fotót Seanról, Sean pedig nem reagált sajtó megkeresésére.

Jack Nicholson unokája: darkos művészeket támogató producer lett Seanból

Instagramján Sean Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient és Phonk zenei producerként és „a sötét művészetek patrónusaként” tartja magát számon. Fiókjában többször gótikus stílusú ruhában, fekete körömlakkal és napszemüveggel látható.

Jack Nicholson unokája, Sean - Ez lett a helyes kisfiúból

Forrás: Instagram / Sean Norfleet

Sean Jack Nicholson legidősebb lánya, Jennifer Nicholson fia, akit a színész volt feleségével, Sandra Knighttal nevelt fel. Az 88 éves színésznek, aki olyan szerepekkel vált híressé, mint a Ragyogás és a Száll a kakukk fészkére, összesen hat gyermeke született több kapcsolatából.

Bár Jennifer 1997 és 2003 között Sean apjának, Mark Norfleetnek volt a felesége, Sean nyilvánosan továbbra is a Nicholson családnevet használja.