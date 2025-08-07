Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Meghalt a Szex és New York sztárja

gyász színész Szex és New York
Megrázó veszteség Hollywoodban, meghalt David Wilson Barnes. A Szex és New York sztárja 52 éves volt.

David Wilson Barnes, akit a Szex és New York sorozatból is ismerhettünk 52 éves korában, július 30-án hosszan tartó, daganatos betegség következtében elhunyt. Halálhírét a UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák csoportja erősítette meg.

David Wilson Barnest a Szex és New York sorozatból is ismerhettük
David Wilson Barnest a Szex és New York sorozatból is ismerhettük
Forrás: FilmMagic

A Szex és New York sorozatban Miranda partnere volt

David Wilson Barnes televíziós karrierje során több ismert sorozatban is szerepelt. Feltűnt a Law & Order, a 30 Rock, az A Gifted Man, The Good Wife és a Blue Bloods epizódjaiban. A Szex és New York rajongói számára is ismerősen csenghet a neve: 2003-ban Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) partnerét, Andrew-t alakította az ikonikus sorozat egyik részében.

„Megtiszteltetés volt ismerni őt”

A halálhírt a UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák közössége tette közzé egy Facebook-bejegyzésben. „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy David Wilson Barnes, a UC San Diego színházi öregdiákja, 2025. július 30-án elhunyt. Nagyszerű életet élt, mindenki szerette, sikeres pályája volt, de a rák elragadta tőlünk. Megtiszteltetés volt ismerni őt” – idézi a bejegyzést az Express

