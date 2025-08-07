Ahogy megírtuk, szerdán megérkezett Magyarországra Shawn Mendes, aki csütörtökön lép fel a Sziget Fesztivál színpadán. A zenésznek a budapesti rendezvény különösen a szíve csücske.

Shawn Mendes csütörtökön este áll színpadra

Forrás: Redferns

Shawn Mendes 7 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon

Az énekes nemrég a közösségi oldalán üzent a magyaroknak – szúrta ki a Bors. „Megérkeztünk Budapestre! Itt vagyunk! Nézzétek, fent van a Hold az égen. Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem. Nagyon várom a holnapi napot, remélem, ott lesztek! Imádom ezt a gyönyörű várost, nagyon hiányzott is. Találkozunk holnap!” – mondta Instagram-sztorijában.

Shawn Mendes korábban elárulta, számára különleges jelentőségű a Sziget. A kanadai énekes-dalszerző hét évvel ezelőtt adott telt házas koncertet a fesztiválon. „Ott álltam a színpadon, és ötvenezer ember vett körül. Abban a pillanatban egyszerűen nem találtam a szavakat” – emlékezett vissza Mendes, aki most új, Shawn című albumával tért vissza Budapestre.