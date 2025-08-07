Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Sziget fesztivál Shawn Mendes Világsztár
A rajongóknak már nem kell sokáig várniuk, ma este színpadra lép a Sziget Fesztiválon a világsztár. Shawn Mendes az Instagramján elárulta a korábbi szigetes fellépésre a mai napig örömmel emlékszik vissza.

Ahogy megírtuk, szerdán megérkezett Magyarországra Shawn Mendes, aki csütörtökön lép fel a Sziget Fesztivál színpadán. A zenésznek a budapesti rendezvény különösen a szíve csücske. 

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 13: Canadian singer Shawn Mendes performs live on stage during a concert at the Tempodrom on November 13, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Frank Hoensch/Redferns)
Shawn Mendes csütörtökön este áll színpadra
Forrás: Redferns

Shawn Mendes 7 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon

Az énekes nemrég a közösségi oldalán üzent a magyaroknak – szúrta ki a Bors. „Megérkeztünk Budapestre! Itt vagyunk! Nézzétek, fent van a Hold az égen. Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem. Nagyon várom a holnapi napot, remélem, ott lesztek! Imádom ezt a gyönyörű várost, nagyon hiányzott is. Találkozunk holnap!” – mondta Instagram-sztorijában.  

Shawn Mendes korábban elárulta, számára különleges jelentőségű a Sziget. A kanadai énekes-dalszerző hét évvel ezelőtt adott telt házas koncertet a fesztiválon. „Ott álltam a színpadon, és ötvenezer ember vett körül. Abban a pillanatban egyszerűen nem találtam a szavakat” – emlékezett vissza Mendes, aki most új, Shawn című albumával tért vissza Budapestre.

Shawn Mendes budapesti látogatása már az első napon emlékezetessé vált: a világhírű énekest zárt ajtók fogadták, amikor vissza akart térni a szállodájába.

