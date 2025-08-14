Így fest Julianne Moore smink nélkül és bikiniben − FOTÓ

Julianne Moore újra bebizonyította, hogy az igazi csillogás nem a sminkből fakad.

Julianne Moore a sminknélküliek táborát erősíti!

Forrás: NBCUniversal

Julianne Moore smink nélkül szinte ragyog az új képein!

A 64 éves színésznő a minap posztolt egy sminkmentes bikini-selfie-t, ami természetesen letarolta az egész internetet!

A fotón Moore fekete bikiniben pózol, ragyogó bőrrel és teljesen természetes arccal. A galéria az „Augusztus” felirattal nemcsak a selfiet tartalmazza, hanem egy színes salátát, kutyája, Hope születésnapi pillanatait, és egy romantikus naplementét is. Mintha azt üzenné:

„Éld a nyarat, élvezd a kis örömöket, és ne stresszelj a tökéletességen.”

Julianne mindig is híres volt arról, hogy a smink használata csak egy személyes választás, nem kötelező megfelelni a társadalmi elvárásoknak.