Így fest Julianne Moore smink nélkül és bikiniben − FOTÓ

2025.08.14.
Hűha! Julianne Moore bikiniben, smink nélkül? Igen, és még mindig elképesztően dögös! Nézd meg, milyen könnyed nyári pillanatot posztolt.

Julianne Moore újra bebizonyította, hogy az igazi csillogás nem a sminkből fakad.

Julianne Moore a sminknélküliek táborát erősíti!
Julianne Moore a sminknélküliek táborát erősíti!
Forrás: NBCUniversal

Julianne Moore smink nélkül szinte ragyog az új képein!

A 64 éves színésznő a minap posztolt egy sminkmentes bikini-selfie-t, ami természetesen letarolta az egész internetet!

A fotón Moore fekete bikiniben pózol, ragyogó bőrrel és teljesen természetes arccal. A galéria az „Augusztus” felirattal nemcsak a selfiet tartalmazza, hanem egy színes salátát, kutyája, Hope születésnapi pillanatait, és egy romantikus naplementét is. Mintha azt üzenné:

 „Éld a nyarat, élvezd a kis örömöket, és ne stresszelj a tökéletességen.”

Julianne mindig is híres volt arról, hogy a smink használata csak egy személyes választás, nem kötelező megfelelni a társadalmi elvárásoknak. 

