Így fest Julianne Moore smink nélkül és bikiniben − FOTÓ

Julianne Moore újra bebizonyította, hogy az igazi csillogás nem a sminkből fakad.
A 64 éves színésznő a minap posztolt egy sminkmentes bikini-selfie-t, ami természetesen letarolta az egész internetet!
A fotón Moore fekete bikiniben pózol, ragyogó bőrrel és teljesen természetes arccal. A galéria az „Augusztus” felirattal nemcsak a selfiet tartalmazza, hanem egy színes salátát, kutyája, Hope születésnapi pillanatait, és egy romantikus naplementét is. Mintha azt üzenné:
„Éld a nyarat, élvezd a kis örömöket, és ne stresszelj a tökéletességen.”
Julianne mindig is híres volt arról, hogy a smink használata csak egy személyes választás, nem kötelező megfelelni a társadalmi elvárásoknak.
