Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Brandon Blackstock Kelly Clarkson melanóma
Life.hu
2025.08.08.
Brandon Blackstock, Kelly Clarkson volt férje, 48 éves korában halt meg. Az énekesnő exférje több mint három évig küzdött a melanomával, a bőrrák egy súlyos formájával.

„Nagy szomorúsággal osztjuk meg a hírt, hogy Brandon Blackstock elhunyt” – nyilatkozta a család szóvivője csütörtökön a Page Sixnek. „Brandon több mint három éven keresztül hősiesen harcolt a rákkal. Békésen távozott, családja körében. Köszönjük mindenkinek az imákat, és kérjük, tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban."

Egy forrás megerősítette, hogy Kelly Clarkson volt férje nemrégiben hospice-kezelést kapott, és csütörtök reggel hunyt el. Lapértesülések szerint betegségét sokáig titkolta.

Brandon Blackstock és Kelly Clarkson 2018-ban
Brandon Blackstock és Kelly Clarkson 2018-ban
Forrás: Getty Images

Brandon Blackstock halálhírét kevesebb, mint 24 órával azután jelentették be, hogy Kelly Clarkson lemondta Las Vegas-i fellépést, exe betegségére hivatkozva. Az Instagramon keresztül azt írta: „Bár igyekszem megőrizni a magánéletemet, de el kell mondanom, hogy a gyermekeim apja az elmúlt években beteg volt, és most teljes mértékben mellettük kell lennem.”

Kelly Clarkson azt is elmondta, hogy nagyon sajnálja mindazokat, akik jegyet vásároltak a koncertekre, és nagyra értékeli a közönség megértését.

Kelly Clarkson a válás ellenére mindenben segítette volt férjét

A 43 éves Kelly Clarkson és Brandon Blackstock 2022-ben, hosszú és viharos bírósági harcok után váltak el. Két közös gyermekük van: River, 11 éves, és Remington, 9 éves. A válás során a gyerekek elsődleges felügyeleti jogát az énekesnő kapta, de arra kötelezték, hogy havi 115 000 dollárt fizessen házastársi járandósságként a férfinak.

Bár a válás során súlyos nézeteltéréseik voltak, Clarkson a nehézségek ellenére is segített exe gondozásában, ápolásában.

„Kimerítő és nagyon szomorú volt” – mondta egy forrás. „Kelly keményen dolgozott, miközben Brandonról is gondoskodott. A nehéz válásuk ellenére ő még mindig az a férfi, akit szeretett, és továbbra is a gyerekei apja.”

Blackstock betegségéről csak a halála kapcsán értesült a nyilvánosság. Kelly Clarkson még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot exférje halálával kapcsolatban. 

Jack Nicholson unokáját letartóztatták: bűnöző lett a helyes kis Seanból - FOTÓ

A 29 éves Sean Knightot augusztus 5-én vették őrizetbe, miután egy egyelőre ismeretlen nő azzal vádolta meg, hogy megtámadta. A letartóztatásra délután 5 óra körül került sor, majd este 10 órakor 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.

Jack Nicholson unokáját letartóztatták: bűnöző lett a helyes kis Seanból - FOTÓ

Nagyon kínos, ami Jennifer Lopezzel történt Isztambulban: az énekeső reakciója mindenkit meglepett

Nem mindennapi helyzetbe került a világhírű énekesnő. Jennifer Lopezt nem engedték be egy luxusmárka isztambuli üzletébe - a sztár reakciója sokakat meglepett.

Nagyon kínos, ami Jennifer Lopezzel történt Isztambulban: az énekeső reakciója mindenkit meglepett

Shawn Mendes a közösségi oldalán üzent a magyaroknak

A rajongóknak már nem kell sokáig várniuk, ma este színpadra lép a Sziget Fesztiválon a világsztár. Shawn Mendes az Instagramján elárulta a korábbi szigetes fellépésre a mai napig örömmel emlékszik vissza.

Shawn Mendes a közösségi oldalán üzent a magyaroknak


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu