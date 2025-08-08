„Nagy szomorúsággal osztjuk meg a hírt, hogy Brandon Blackstock elhunyt” – nyilatkozta a család szóvivője csütörtökön a Page Sixnek. „Brandon több mint három éven keresztül hősiesen harcolt a rákkal. Békésen távozott, családja körében. Köszönjük mindenkinek az imákat, és kérjük, tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban."
Egy forrás megerősítette, hogy Kelly Clarkson volt férje nemrégiben hospice-kezelést kapott, és csütörtök reggel hunyt el. Lapértesülések szerint betegségét sokáig titkolta.
Brandon Blackstock halálhírét kevesebb, mint 24 órával azután jelentették be, hogy Kelly Clarkson lemondta Las Vegas-i fellépést, exe betegségére hivatkozva. Az Instagramon keresztül azt írta: „Bár igyekszem megőrizni a magánéletemet, de el kell mondanom, hogy a gyermekeim apja az elmúlt években beteg volt, és most teljes mértékben mellettük kell lennem.”
Kelly Clarkson azt is elmondta, hogy nagyon sajnálja mindazokat, akik jegyet vásároltak a koncertekre, és nagyra értékeli a közönség megértését.
A 43 éves Kelly Clarkson és Brandon Blackstock 2022-ben, hosszú és viharos bírósági harcok után váltak el. Két közös gyermekük van: River, 11 éves, és Remington, 9 éves. A válás során a gyerekek elsődleges felügyeleti jogát az énekesnő kapta, de arra kötelezték, hogy havi 115 000 dollárt fizessen házastársi járandósságként a férfinak.
Bár a válás során súlyos nézeteltéréseik voltak, Clarkson a nehézségek ellenére is segített exe gondozásában, ápolásában.
„Kimerítő és nagyon szomorú volt” – mondta egy forrás. „Kelly keményen dolgozott, miközben Brandonról is gondoskodott. A nehéz válásuk ellenére ő még mindig az a férfi, akit szeretett, és továbbra is a gyerekei apja.”
Blackstock betegségéről csak a halála kapcsán értesült a nyilvánosság. Kelly Clarkson még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot exférje halálával kapcsolatban.
