A realitysztár elárulta, hogy mi volt az a kezelés, ami rendbehozta. Kim Kardashian edzés közben sérült meg és komoly fájdalmai voltak egy ideje.

Kim Kardashian pénteken az Instagramon számolt be arról, hogy Mexikóban őssejtterápián vett részt, amely állítása szerint megszüntette válla mozgástartományának beszűkülését és krónikus hátfájdalmán is segített.

VENICE, ITALY - JUNE 26: Kim Kardashian is sighting ahead of Jeff Bezos and Lauren Sanchez Wedding at Hotel Gritti on June 26, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Ernesto Ruscio/GC Images)
Kim Kardashian komoly fájdalmakkal küzdött
Forrás: GC Images

„Átalakította az életemet” – vélekedik Kim Kardashian

Kim Kardashian elmondta, hogy két évvel ezelőtt, súlyzózás közben vállizomszakadást szenvedett, ami folyamatos és erős fájdalmat okozott számára. Többféle módszert is kipróbált a gyógyulás érdekében, mígnem megismerkedett az őssejtkezelés lehetőségével, és találkozott a mexikói Dr. Adeel Khannal. Kardashian azt állítja, a kezelés után azonnal visszanyerte teljes mozgástartományát, és a válla ismét „teljesen normálisan” működik. Később, krónikus hátfájása miatt ismét felkereste a klinikát, és az őssejt-terápia ekkor is használt neki.  „Nem tudom eléggé ajánlani az őssejtkezeléseket, mert átalakította az életemet, amikor azt hittem, hogy a testem összeomlik” – fogalmazott.

Dr. Adeel Khannál olyan hírességek is megfordultak, mint Zac Efron és Chris Hemsworth.

 

 

