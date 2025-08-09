Kim Kardashian pénteken az Instagramon számolt be arról, hogy Mexikóban őssejtterápián vett részt, amely állítása szerint megszüntette válla mozgástartományának beszűkülését és krónikus hátfájdalmán is segített.

Kim Kardashian komoly fájdalmakkal küzdött

Forrás: GC Images

„Átalakította az életemet” – vélekedik Kim Kardashian

Kim Kardashian elmondta, hogy két évvel ezelőtt, súlyzózás közben vállizomszakadást szenvedett, ami folyamatos és erős fájdalmat okozott számára. Többféle módszert is kipróbált a gyógyulás érdekében, mígnem megismerkedett az őssejtkezelés lehetőségével, és találkozott a mexikói Dr. Adeel Khannal. Kardashian azt állítja, a kezelés után azonnal visszanyerte teljes mozgástartományát, és a válla ismét „teljesen normálisan” működik. Később, krónikus hátfájása miatt ismét felkereste a klinikát, és az őssejt-terápia ekkor is használt neki. „Nem tudom eléggé ajánlani az őssejtkezeléseket, mert átalakította az életemet, amikor azt hittem, hogy a testem összeomlik” – fogalmazott.