Lionel Richie tárcsázta a rendőröket: betörtek az otthonába, miközben ő békésen aludt

Rendőrségi hajtóvadászat kezdődött szombat éjszaka Beverly Hillsben, miután Lionel Richie arról értesítette a hatóságokat, hogy éjfél után nem sokkal egy ismeretlen férfi megpróbált betörni a házába. A bűnözőnek szerencsére nem sikerült semmit magával vinnie a házból, ugyanis megijedt a riasztótól és elmenekült a helyszínről. Pechjére futás közben még a kamerák is rögzítették őt, úgyhogy az egyenruhások néhány órával később már személyeírással a zsebükben tartóztattak le egy gyanúsítottat.

Megpróbáltak betörni Lionel Richie házában, otthon tartózkodott a ház ura is

Forrás: Getty Images

Nem Lionel Richie az egyetlen, akit betörőkkel sodort össze az élet

A Mirror számolt be róla, hogy az énekes háza Los Angeles legelitebb környékén Beverly Hillsben található. Ez a városrész azonban a tolvajok melegágyává vált az elmúlt hónapokban, ugyanis számtalan híresség otthonába törtek be ismeretlenek az elmúlt időszakban. Júniusban Brad Pitt 5,5 millió dolláros otthonát pakolták ki betörők, előtte egy másik banda Nicole Kidman és Keith Urban otthonát fosztotta ki. Az elharapódzó betöréseket azonban lehet, hogy pont Lionel Richie fogja megállítani, ugyanis a házában elhelyezett több tucatnyi kamera olyan felvételeket tudott készíteni a szombat esti betörőről, amelynek hála a rendőrség néhány órával később őrizetbe vett egy férfit.

A éjfél után nem sokkal kaptunk értesítést róla, hogy betörés zajlik a 90210-es körzetben, ahol a híres énekes-dalszerző él. A kamerafelvételek alapján letartóztattunk egy férfit, akit gyanúsítottként hallgattunk ki, azonban hivatalos vádemelés még nem történt vele szemben.

- nyilatkozta a Los Angeles-i rendőrség szóvivője a lapnak. Beszámoltak arról is, hogy Lionel Richietől szerencsére semmit nem tudott elvinni a betörő, mert megijedt a biztonsági kamerák, és a riasztó látványától és visszafordult, mielőtt bejutott volna az épületbe.