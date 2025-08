Ozzy Osbourne búcsúkoncertjének drámai részletei: a gitárosa engedett betekintést a kulisszák mögé

Ozzy Osbourne július 5-én, a birminghami Villa Park stadionban lépett színpadra utoljára, a Back To The Beginning című búcsúkoncerten, ahol a rajongóitól is elköszönt. Mellette játszott régi barátja és gitárosa, Zakk Wylde is, aki a Guitar World magazinnak adott interjújában először beszélt a kulisszák mögött történtekről és Ozzy egészségi gondjairól a színpadon.

Ozzy Osbourne évek óta küzdött a betegségével

Ozzy Osbourne komoly hangproblémákkal küzdött

Zakk Wylde elmondta, hogy a 76 évesen, július 22-én elhunyt barátja hangja a koncerten már több ponton elgyengült, amit ő és a többi zenész próbált ellensúlyozni és besegítettek neki az éneklésbe. „Azt gondoltam, hogy mindig ott kell lennem, hogy rásegítsek. Volt, hogy majdnem abba kellett hagynom a játékot, felemelni a gitárt, és a mikrofon fölé helyezni, hogy ne nyomja el Ozzy hangját” − idézte fel Zakk, aki szerint elég stresszes volt időnként a helyzet. „Mintha gördeszkán zsonglőrködnél labdákkal”− tette hozzá. Elmondta, hogy a koncert során Osbourne többször is toroksprayt használt.

Nem tudtak elbúcsúzni egymástól

A gitáros az interjúban beszélt arról is, hogy nem volt lehetősége személyesen elbúcsúzni Osbourne-tól. „A színfalak mögötti rész zsúfolásig megtelt, ezért úgy döntöttem, nem megyek oda, később úgyis találkozunk, de végül nem így lett” − mondta és azt is elárulta, később Ozzy üzenetben kért bocsánatot, amiért nem tudtak beszélni, és megköszönte Wylde-nak a közös éveket. Zakk Wylde jelen volt Ozzy zártkörű temetésén is, amelyet július 31-én tartottak a zenész buckinghamshire-i kúriájában. A gitárost két 12 húros gitárral a kezében látták belépni a gyászszertartásra.

Zakk Wylde és Ozzy Osbourne gyakran álltak egy színpadon

