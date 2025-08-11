Már megint nem férek a bőrödbe: nosztalgia, humor és egy kis csalódottság keveréke – Spoileres kritika

2003-ban került bemutatásra a Nem férek a bőrödbe című vígjáték, ahol Lindsay Lohan a lázadó tinédzsert, Annát, alakította. Viharos kapcsolatában áll az anyjával, Tess Colemannel (Jamie Lee Curtis). Egy napon egy szerencsétlenségnek köszönhetően testet cserélnek egymással. Mindent elkövetnek, hogy visszakapják eredeti formájukat, ám ez korántsem olyan egyszerű, mint azt gondolták volna. Egymás testében jobban megtanulják értékelni a másikat és ennek köszönhetően javul is a kapcsolatuk. A film különlegessége, hogy a humor és érzékenység egyvelegével varázsolja el a nézőket. A jól megírt karakterek és párbeszédek hamar a közönség kedvencévé váltak. És milyen a folytatás? Megnéztük a Már megint nem férek a bőrödbe című filmet.

Visszatért az ikonikus vígjáték: itt a Már megint nem férek a bőrödbe

Már megint nem férek a bőrödbe kritika: a nosztalgia a vígjáték végéig jelen van

A legtöbb embert az vonzotta, hogy az új filmben visszatér az eredeti szereplőgárda. Az, hogy ők megmaradtak, megalapozta, hogy a régi hangulat újraéledjen. Mindenképp pluszpontot adott a filmnek, hogy azok a karakterek, akik már több, mint 20 évvel ezelőtt is képesek voltak megnevettetni minket, most új erőre kaptak. A Már megint nem férek a bőrödbe egy tökéletes kikapcsolódás azok számára, akik az eredeti filmért is odavoltak.

Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan az új Már megint nem férek a bőrödbe című filmben

Új karakterek, régi történet

Hatalmas öröm volt újra látni Lindsay Lohant és Jamie Lee Curtist a moziban. A film a hangulatát és a sikerét elsősorban ennek a két színésznőnek köszönheti. A történet két új főszereplővel is bővült, akiknek szerepe már jobban megkérdőjelezhető. A szereplők közti dinamika gyönyörűen volt ábrázolva, de új mélységeket nem kapott a történet.

Jamie Lee Curtis még mindig csodálatos

A színésznő alakítása egyértelműen a legnagyobb erőssége volt a filmnek. A bohókás karakter bárki arcára mosolyt csalhat. Egyértelműen ő vitte a hátán a történetet és színészi jelenléte rengeteget hozzáadott az összképhez. Karaktere hiteles, humoros és szerethető, így rá végig lehetett támaszkodni a film alatt.

Spoileres tartalom – Ha még nem láttad innentől ne olvass tovább!

Az új generáció kihasználatlansága

Több új karakterrel is találkozhatunk a nemrégiben megjelent filmben. Harper (Julia Butters) Anna lányát alakítja, aki egy lázadó tinédzser, mint amilyen az édesanyja is volt ennyi idősen. Anna éppen házasodni készül, hogy hozzámenjen Erichez (Manny Jacinto), akinek lánya Lily (Sophia Hammons) és Harper ki nem állhatják egymást. Ebből indul ki a feszültség, ami a film alapját adja. Lindsay Lohan karaktere egy úgymond katalizátorként funkcionált, aki nélkül ezek a viszonyok és bonyodalmak nem alakulhattak volna ki. Maga a történetszál nem volt sem túlzottan érdekes, sem túlzottan mély. Főszereplőnk személyisége is inkább stagnált, mint fejlődött volna a film alatt és az új generáció tagjai szinte semmit nem képviseltek. Ez sajnos az egész filmre rányomta a bélyegét, illetve a tempót is lelassította. A film első felében nagyon nehezen indulnak be a történetszálak, hogy be tudják mutatni a három új karaktert.