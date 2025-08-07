Már megint nem férek a bőrödbe: Lindsay Lohan legikonikusabb szettjei az első filmből

Az egyik legikonikusabb tinivígjáték a 2000-es években egyértelműen a Nem férek a bőrödbe volt, szinte nincs olyan, aki ne látta volna a testcserés filmet. Lindsay Lohan karaktere, Anna Coleman, igazi lázadó, aki ennek megfelelően választotta ki a ruháit is, amelyek közül most megmutatjuk a legemlékezetesebbeket.
A legemlékezetesebb szett, amit Lohan visel a film során: a terepszínű cargo nadrág, hosszú ujjú piros-fekete top és az elmaradhatatlan choker, ami a 2000-es évek egyik kedvenc kiegészítője volt. Ez az összeállítás tökéletesen mutatja be a főszereplő, Anna, stílusát. Ma már újra nagy népszerűségnek örvend az ilyen outfit, így simán elképzelhető, hogy valaki az utcán hasonló szettben köszön majd vissza ránk. Akkoriban egyébként Avril Lavigne stílusához hasonlították a leginkább Annáét.
A fekete pólóra és a kockás pizsamaalsóra biztosan mindenki emlékszik, aki látta a filmet. A reggelen, amikor Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis egymás testében ébrednek fel, mind a ketten hálóruhát viselnek. Bár divat szempontjából nem ez a legkiemelkedőbb darab, de szó nélkül sem lehet elmenni mellette.
Manapság hatalmas trend a pizsamafashion – többen még nappal az utcán is hordják a hálóruhát.
A farmer farmerral összeállítás egy olyan klasszikus, ami sosem fog kimenni a divatból. Ez a szett tökéletesen mutatja be az ezredforduló tonidivatját. A stílus pontos neve a canadian tuxedo, és ma is nagyon népszerű.
A mozi legvégén Anna fellép a nagy közönség előtt bandájával és egy elegáns, de mégis vagány testhezálló, levendula színű ruhát visel. Ez a ruha szakít az eddig tőle megszokott punk szerelésekkel. Jelzésértékű is lehet, hogy a zárójelenetben viseli ezt a darabot: a szimbóluma annak, hogy felnőtt és rátalált önmagára. Lindsay egy ehhez nagyon hasonló darabot vett fel, hogy promotálja az új filmet.
Jamie Lee Curtis egy kockás szoknyát, farmerdzsekit és chokert visel, ami Anna fontos, meghatározó szettje. Ezzel szemben Lindsay Lohan elegáns kosztümben, magas sarkúban van, kezében egy aktatáska. Ez a kép tökéletesen bemutatja, hogy már megtörtént a testcsere anya és lánya között, de mindenki a saját maga ruhájában érzi magát a legjobban.
