Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök Ibolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
outfit

Már megint nem férek a bőrödbe: Lindsay Lohan legikonikusabb szettjei az első filmből

Lindsay Lohan
Getty Images North America - Jamie McCarthy
outfit Lindsay Lohan Nem férek a bőrödbe
Gyüre Bernadett
2025.08.07.
A héten érkezik a magyar mozikba a Már megint nem férek a bőrödbe, a Nem férek a bőrödbe legendás film folytatása. A 2003-as mozi folytatása szintén Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis főszereplésével készült. A második rész apropóján megnéztük, melyek voltak Lohan legikonikusabb szettjei több mint a több mint 20 évvel ezelőtt forgatott első részben.

Az egyik legikonikusabb tinivígjáték a 2000-es években egyértelműen a Nem férek a bőrödbe volt, szinte nincs olyan, aki ne látta volna a testcserés filmet. Lindsay Lohan karaktere, Anna Coleman, igazi lázadó, aki ennek megfelelően választotta ki a ruháit is, amelyek közül most megmutatjuk a legemlékezetesebbeket. 

Lindsay Lohan lila ruhában
Lindsay Lohan a Már megint nem férek a bőrödbe című filmje premierjén
Forrás: Anadolu

Ezek voltak Lindsay Lohan legemlékezetesebb szettjei

Terepszínű nadrág, choker, fekete-piros felső – maga a megtestesült punk hercegnő

A legemlékezetesebb szett,  amit Lohan visel a film során: a terepszínű cargo nadrág, hosszú ujjú piros-fekete top és az elmaradhatatlan choker, ami a 2000-es évek egyik kedvenc kiegészítője volt. Ez az összeállítás tökéletesen mutatja be a főszereplő, Anna, stílusát. Ma már újra nagy népszerűségnek örvend az ilyen outfit, így simán elképzelhető, hogy valaki az utcán hasonló szettben köszön majd vissza ránk. Akkoriban egyébként Avril Lavigne stílusához hasonlították a leginkább Annáét.

'Freaky Friday' by Mark S Waters; starring Haley Hudson, Lindsay Lohan, Christina Vidal. Made in USA, 2003.
Terepszínű nadrág, choker, fekete-piros felső 
Forrás:  Northfoto 

A pizsama, amelyben felébred a testcsere után

A fekete pólóra és a kockás pizsamaalsóra biztosan mindenki emlékszik, aki látta a filmet. A reggelen, amikor Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis egymás testében ébrednek fel, mind a ketten hálóruhát viselnek. Bár divat szempontjából nem ez a legkiemelkedőbb darab, de szó nélkül sem lehet elmenni mellette. 

Manapság hatalmas trend a pizsamafashion – többen még nappal az utcán is hordják a hálóruhát. 

A reggelen, amikor Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis egymás testében ébrednek fel, mind a ketten hálóruhát viselnek
Forrás: IMDB

Farmerdzseki farmernadrággal: örök klasszikus

A farmer farmerral összeállítás egy olyan klasszikus, ami sosem fog kimenni a divatból. Ez a szett tökéletesen mutatja be az ezredforduló tonidivatját. A stílus pontos neve a canadian tuxedo, és ma is nagyon népszerű. 

KPA62431.jpg FREAKY FRIDAY / USA 2003 / Mark S. Waters Tess Coleman (JAMIE LEE CURTIS) und Anna (LINDSAY LOHAN) # ||rights=ED
Farmerdzseki farmernadrággal: örök klasszikus
Forrás:  Northfoto 

A lila ruha – elegancia és felnőtté válás jelképe

A mozi legvégén Anna fellép a nagy közönség előtt bandájával és egy elegáns, de mégis vagány testhezálló, levendula színű ruhát visel. Ez a ruha szakít az eddig tőle megszokott punk szerelésekkel. Jelzésértékű is lehet, hogy a zárójelenetben viseli ezt a darabot: a szimbóluma annak, hogy felnőtt és rátalált önmagára. Lindsay egy ehhez nagyon hasonló darabot vett fel, hogy promotálja az új filmet.

A lila ruha – elegancia és felnőtté válás jelképe
Forrás:  IMDb

Bónusz: a film plakátján egymás szettjeit viselik a főszereplők

Jamie Lee Curtis egy kockás szoknyát, farmerdzsekit és chokert visel, ami Anna fontos, meghatározó szettje. Ezzel szemben Lindsay Lohan elegáns kosztümben, magas sarkúban van, kezében egy aktatáska. Ez a kép tökéletesen bemutatja, hogy már megtörtént a testcsere anya és lánya között, de mindenki a saját maga ruhájában érzi magát a legjobban. 

Freaky Friday Year : 2003 Director : Mark Waters Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis Movie poster (Fr) (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
A film plakátján egymás szettjeit viselik a főszereplők
Forrás:  AFP

Lesifotók láttak napvilágot a Nem férek a bőrödbe 2. részéből - Megjelent az előzetese is

Több mint két évtized kihagyás után a rajongók végre láthatják a 2003-as sikerfilm folytatását. Megérkezett a Nem férek a bőrödbe 2. előzetese!

Lesifotók láttak napvilágot a Nem férek a bőrödbe 2. részéből - Megjelent az előzetese is

Elképesztő! Merészen szabott fürdőruhában táncol a 66 éves Jamie Lee Curtis – Videó

Az Oscar-díjas színésznő 40 évvel később alkotta újra az Ingerlő idomok című filmjének ikonikus jelenetét. Jamie Lee Curtis elképesztően fest.

Elképesztő! Merészen szabott fürdőruhában táncol a 66 éves Jamie Lee Curtis – Videó

Kultsorozat reboot és meglepetésszerep: Jamie Lee Curtis újra főszerepben

Újraindul a Gyilkos sorok ikonikus sorozat! Viszont az új főszereplő, Jamie Lee Curtis valami egészen újat ígér a krimirajongóknak.

Kultsorozat reboot és meglepetésszerep: Jamie Lee Curtis újra főszerepben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu