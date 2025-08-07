Már megint nem férek a bőrödbe: Lindsay Lohan legikonikusabb szettjei az első filmből

Az egyik legikonikusabb tinivígjáték a 2000-es években egyértelműen a Nem férek a bőrödbe volt, szinte nincs olyan, aki ne látta volna a testcserés filmet. Lindsay Lohan karaktere, Anna Coleman, igazi lázadó, aki ennek megfelelően választotta ki a ruháit is, amelyek közül most megmutatjuk a legemlékezetesebbeket.

Lindsay Lohan a Már megint nem férek a bőrödbe című filmje premierjén

Forrás: Anadolu

Ezek voltak Lindsay Lohan legemlékezetesebb szettjei

Terepszínű nadrág, choker, fekete-piros felső – maga a megtestesült punk hercegnő

A legemlékezetesebb szett, amit Lohan visel a film során: a terepszínű cargo nadrág, hosszú ujjú piros-fekete top és az elmaradhatatlan choker, ami a 2000-es évek egyik kedvenc kiegészítője volt. Ez az összeállítás tökéletesen mutatja be a főszereplő, Anna, stílusát. Ma már újra nagy népszerűségnek örvend az ilyen outfit, így simán elképzelhető, hogy valaki az utcán hasonló szettben köszön majd vissza ránk. Akkoriban egyébként Avril Lavigne stílusához hasonlították a leginkább Annáét.

Terepszínű nadrág, choker, fekete-piros felső

Forrás: Northfoto

A pizsama, amelyben felébred a testcsere után

A fekete pólóra és a kockás pizsamaalsóra biztosan mindenki emlékszik, aki látta a filmet. A reggelen, amikor Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis egymás testében ébrednek fel, mind a ketten hálóruhát viselnek. Bár divat szempontjából nem ez a legkiemelkedőbb darab, de szó nélkül sem lehet elmenni mellette.

Manapság hatalmas trend a pizsamafashion – többen még nappal az utcán is hordják a hálóruhát.

A reggelen, amikor Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis egymás testében ébrednek fel, mind a ketten hálóruhát viselnek

Forrás: IMDB

Farmerdzseki farmernadrággal: örök klasszikus

A farmer farmerral összeállítás egy olyan klasszikus, ami sosem fog kimenni a divatból. Ez a szett tökéletesen mutatja be az ezredforduló tonidivatját. A stílus pontos neve a canadian tuxedo, és ma is nagyon népszerű.

Farmerdzseki farmernadrággal: örök klasszikus

Forrás: Northfoto

A lila ruha – elegancia és felnőtté válás jelképe

A mozi legvégén Anna fellép a nagy közönség előtt bandájával és egy elegáns, de mégis vagány testhezálló, levendula színű ruhát visel. Ez a ruha szakít az eddig tőle megszokott punk szerelésekkel. Jelzésértékű is lehet, hogy a zárójelenetben viseli ezt a darabot: a szimbóluma annak, hogy felnőtt és rátalált önmagára. Lindsay egy ehhez nagyon hasonló darabot vett fel, hogy promotálja az új filmet.