Álljon meg a nászmenet! – Rajongók figyelem, a 90-es évek romantikus vígjátéka folytatódik!

Gyüre Bernadett
2025.08.08.
A romantikus vígjátékok újra a fénykorukat élik! Az 1997-ben megjelent „Álljon meg a nászmenet!” című film azóta is lázban tartja a rajongókat. Julia Roberts, Dermot Mulroney és Cameron Diaz hármasa felejthetetlenné tette a legendás romkomot.

Az Álljon meg a nászmenet! korának egyik legsikeresebb romantikus komédiája volt. Az emberek annyira szerették, hogy a mai napig fent tudott maradni és kultikussá nőtte ki magát. Hivatalos a bejelentés: a második része már a kezdeti munkálatokban van. Összegyűjtöttük, hogy eddig mit tudunk a filmről, a munkálatokról, a cselekményekről, kik térnek vissza az eredeti színészek közül és mire számíthatunk!

Nosztalgia: Hollywoodban a filmfeldolgozások korszakát élik

Az elmúlt években Hollywoodban szeretnek újraéleszteni olyan klasszikusokat, amelyek ma már a popkultúra részét képezik és még mindig rengeteg rajongójuk van. A héten jelenik meg a Csupasz pisztoly és a Már megint nem férek a bőrödbe filmek is.

A Columbia Pictures hivatalosan is bejelentette: az Álljon meg a nászmenet! visszatér – a projekt fejlesztési fázisban van és a forgatókönyv is készül.

Kik térnek vissza?

Julia Roberts még 2023-ban elárulta, hogy szívesen visszatérne egyik legikonikusabb szerepéhez, Julianne Potterhez. A karakter igazi ellentmondás: önző, mégis aranyból van a szíve. Az első filmben Jules kis híján romba döntötte legjobb barátja, Michael esküvőjét – pedig annak idején ők ketten megfogadták, hogy ha 28 éves korukra mindketten szinglik maradnak, összeházasodnak. A történet ott kezd bonyolódni, amikor Jules egy nap meghívót kap Michael esküvőjére, aki épp élete új szerelmét, Kimmyt készül elvenni. A nagy találkozás után Jules rájön, hogy valójában szerelmes a férfiba… és innentől mindent bevet, hogy keresztbe tegyen a boldogító igennek.

Dermot Mulroney (Michael) is hasonlóan vélekedik, mint Roberts. Kíváncsi arra, hogyan alakulhatott Michael és Kimmy házassága. Azonban még annyira kezdetleges fázisban vannak a film munkálatai, hogy nem tudta megerősíteni a hírt, visszatér-e.

Ruper Everett (George) is nyitott a folytatásra, azonban Cameron Diaz (Kimmy) 2014-ben visszavonult a színészettől. Ha elvállalja, ez lesz az első szerepe hosszú szünete óta.

Miről szólhat a folytatás?

A rajongók a mai napig szurkolnak annak, hogy Jules és Michael karaktere egymásra találjanak. A folytatás évtizedekkel az eredeti film után veszi fel a fonalat. A teóriák szerint Michael és Kimmy elválnak majd egymástól és ezzel Jules újra megkapja a lehetőséget, hogy a szeretett férfival legyen. Sokan szeretnék, ha George, a legjobb barát, is nagyobb szerepet kapna és az ő életébe is jobban belelátnánk.

A munkálatok állása

A filmet Celine Song, kanadai-koreai filmrendező fogja rendezni. Még elég friss a szakmában, mindössze két film kapcsolódik a nevéhez: Előző életek és Többesélyes szerelem. A pletykák szerint Ron Bass, aki az eredeti 1997-es filmet írta is visszatérhet az írói székbe, de más fiatal írók is csatlakozhatnak hozzá, akik egy új kortárs nézőpontot hozhatnak bele a történetbe.

A forgatás nagy valószínűséggel jövőre már elkezdődik és újra New York és Chicago lehet a helyszínek között.

Ha nem tudsz várni a folytatásig, nézd újra a legendás filmet! Itt van hozzá egy kis ízelítő:

 

