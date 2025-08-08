Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
közvélemény-kutatás

Meglepő eredmény született: kiderült, ki a legnépszerűbb a brit királyi családban - Nem Katalin az

közvélemény-kutatás brit királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg
Gondoltad volna? Nem Katalin hercegné a királyi családból a britek kedvence. De vajon hanyadik helyen végzett Vilmos és hogy vélekednek Harryről és Károly királyról? Mutatjuk.

A legfrissebb YouGov-közvélemény-kutatás eredményei szerint a brit királyi család népszerűségi listájának élére Vilmos herceg került, megelőzve feleségét, Katalin hercegnét. A felmérés részletes adatai érdekes képet festenek arról, hogyan ítéli meg a közvélemény az egyes családtagokat.

Vilmos herceg a legnépszerűbb királyi családtag
Vilmos herceg a legnépszerűbb királyi családtag
Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg vezet, Katalin szorosan mögötte van a brit királyi család népszerűségi listáján 

A kutatás szerint a britek közel háromnegyede, pontosan 74 százaléka pozitívan vélekedik a Vilmos hercegről. Katalin hercegné a második helyen áll 71 százalékkal, míg Anna hercegnő 70 százalékos támogatottsággal a harmadik helyre került. A negyedik helyen III. Károly király áll, akiről a britek 59 százaléka nyilatkozott kedvezően.

És akik lemaradtak...

András herceg továbbra is a legnépszerűtlenebb királyi családtag: a válaszadók 87 százaléka negatívan vélekedik róla, és mindössze 5 százalékuk értékeli kedvezően – ez az arány gyakorlatilag nem változott a 2019-es, nagy port kavart Newsnight-interjú óta - írja az Express. A sussexi herceg, Harry, a megkérdezettek 28 százalékától kapott pozitív értékelést, felesége, Meghan Markle pedig ennél is kevesebbtől, mindössze 20 százaléktól. Andrással együtt így ők hárman zárják a népszerűségi listát.

A kutatás kitért a királyi család egészére és a monarchiára vonatkozó általános attitűdökre is. A britek többsége, 62 százaléka pozitívan vélekedik a királyi családról mint egységről, míg a monarchia intézményét 58 százalék támogatja. Negatív véleményt a válaszadók 30 százaléka fogalmazott meg a családról, és 32 százalék a monarchiáról.

Meghan Markle kiszorult Hollywoodból: egy híresség sem vállalta, hogy nyilvánosan felköszönti születésnapján

Úgy tűnik, Meghan Markle egyre inkább kiszorul Hollywood és a királyi család belső köreiből – legalábbis erre utal, hogy 44. születésnapján sem híres barátai, sem a brit királyi család tagjai nem köszöntötték nyilvánosan.

Meghan Markle kiszorult Hollywoodból: egy híresség sem vállalta, hogy nyilvánosan felköszönti születésnapján

Vilmos herceg és Harry unokatestvérük esküvőjén csaphatnak össze: komoly követeléseik vannak

Vilmos herceg és Harry herceg között nem enyhül a feszültség, és ez most veszélybe sodorhatja unokatestérük esküvőjét.

Vilmos herceg és Harry unokatestvérük esküvőjén csaphatnak össze: komoly követeléseik vannak

Azt állítják, Harry beverte András herceg orrát: Károly király fiatalabb gyereke reagált a híresztelésre

A sussexi herceg hivatalosan reagált a brit sajtóban felmerült állításokra, melyek szerint 2013-ban fizikai összetűzésbe keveredett András herceggel egy családi vita során. Harry határozottan tagadja, hogy bármi ilyen történt volna.

Azt állítják, Harry beverte András herceg orrát: Károly király fiatalabb gyereke reagált a híresztelésre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu