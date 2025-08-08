Meglepő eredmény született: kiderült, ki a legnépszerűbb a brit királyi családban - Nem Katalin az

A legfrissebb YouGov-közvélemény-kutatás eredményei szerint a brit királyi család népszerűségi listájának élére Vilmos herceg került, megelőzve feleségét, Katalin hercegnét. A felmérés részletes adatai érdekes képet festenek arról, hogyan ítéli meg a közvélemény az egyes családtagokat.

Vilmos herceg a legnépszerűbb királyi családtag

Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg vezet, Katalin szorosan mögötte van a brit királyi család népszerűségi listáján

A kutatás szerint a britek közel háromnegyede, pontosan 74 százaléka pozitívan vélekedik a Vilmos hercegről. Katalin hercegné a második helyen áll 71 százalékkal, míg Anna hercegnő 70 százalékos támogatottsággal a harmadik helyre került. A negyedik helyen III. Károly király áll, akiről a britek 59 százaléka nyilatkozott kedvezően.

És akik lemaradtak...

András herceg továbbra is a legnépszerűtlenebb királyi családtag: a válaszadók 87 százaléka negatívan vélekedik róla, és mindössze 5 százalékuk értékeli kedvezően – ez az arány gyakorlatilag nem változott a 2019-es, nagy port kavart Newsnight-interjú óta - írja az Express. A sussexi herceg, Harry, a megkérdezettek 28 százalékától kapott pozitív értékelést, felesége, Meghan Markle pedig ennél is kevesebbtől, mindössze 20 százaléktól. Andrással együtt így ők hárman zárják a népszerűségi listát.