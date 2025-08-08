Meglepő eredmény született: kiderült, ki a legnépszerűbb a brit királyi családban - Nem Katalin az

A legfrissebb YouGov-közvélemény-kutatás eredményei szerint a brit királyi család népszerűségi listájának élére Vilmos herceg került, megelőzve feleségét, Katalin hercegnét. A felmérés részletes adatai érdekes képet festenek arról, hogyan ítéli meg a közvélemény az egyes családtagokat.
A kutatás szerint a britek közel háromnegyede, pontosan 74 százaléka pozitívan vélekedik a Vilmos hercegről. Katalin hercegné a második helyen áll 71 százalékkal, míg Anna hercegnő 70 százalékos támogatottsággal a harmadik helyre került. A negyedik helyen III. Károly király áll, akiről a britek 59 százaléka nyilatkozott kedvezően.
András herceg továbbra is a legnépszerűtlenebb királyi családtag: a válaszadók 87 százaléka negatívan vélekedik róla, és mindössze 5 százalékuk értékeli kedvezően – ez az arány gyakorlatilag nem változott a 2019-es, nagy port kavart Newsnight-interjú óta - írja az Express. A sussexi herceg, Harry, a megkérdezettek 28 százalékától kapott pozitív értékelést, felesége, Meghan Markle pedig ennél is kevesebbtől, mindössze 20 százaléktól. Andrással együtt így ők hárman zárják a népszerűségi listát.
A kutatás kitért a királyi család egészére és a monarchiára vonatkozó általános attitűdökre is. A britek többsége, 62 százaléka pozitívan vélekedik a királyi családról mint egységről, míg a monarchia intézményét 58 százalék támogatja. Negatív véleményt a válaszadók 30 százaléka fogalmazott meg a családról, és 32 százalék a monarchiáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.