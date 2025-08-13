Szia anya, megint nem sikerült – 5 nepo baby, aki tehetség helyett csak vezetéknevet kapott

Ha a siker a genetikán múlna, ezek a nepo babyk már rég multimilliomosok lennének.

5 nepo baby, akinek csak élnie kellett volna a lehetőségeivel, de az sem sikerült

Vannak celebgyerekek, akiknek minden adott: az anyagi biztonság, a szülői szeretet és a világ összes létező kapuja, méghozzá tárva nyitva. De ők ahelyett, hogy sokra vitték volna, csak annyit tudnak felmutatni, hogy jól mutatnak a vörös szőnyegen. Ki érti ezt?!

Pedig az ember azt gondolná, hogyha híresek a szüleid, az automatikusan azzal jár, hogy te magad is sikeres leszel: reggel pezsgő narancslével, délután casting, este egy privát repcsiút Ibizára... legalábbis a fejünkben!

Aztán jöttek ezek a nepo babyk és megmutatták, hogy a valóság néha még az ő esetükben is kiábrándító. Természetesen nem kárörvendeni szeretnénk, de egyszerűen nem tudunk elmenni amellett, hogy vannak, akiknek egy egész hadsereg segít, hogy elismertek legyenek és még így is sikerül teljesen mellélőni.

1. Jaden Smith

Ha valaki évek óta izzadtságszagúan erőlködik, hogy releváns legyen, az bizony Will Smith középső gyereke, a filozófus-rapper-színész, akinek rengeteg gondolata van, de egyik se túl jó. Hol könyvet akar írni, hol divatikonná avanzsálja magát, hol pedig korszakalkotó zenésznek gondolja magát, de egyetlen következetes dolog vele kapcsolatban az, hogy mindig nagyon furcsa sapkákban van.

2. Chet Hanks

Tom Hanks fia minden bizonnyal az illusztráció lehetne a szótárban a kétségbeesett címszó alatt. Hol rapper, hol influencer, hol gluténmentes nagykövet. Ezzel szemben apja egy kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színész.

3. Lourdes Leon

Madonna lánya kétségbeesetten próbál Madonna 2.0-ás verziója lenne, de helyette inkább a 0,003-as béta verzió lehetne. Oké, elhisszük, hogy nehéz lehet minden idők egyik szexikonjának az árnyékában élni, de ha a stílusikonból a stílus és az ikon is hiányzik, akkor talán okosabb háttérbe vonulni, nem?

4. Brooklyn Beckham

A kis Beckham több karriert próbált ki élete 25 éve alatt, mint egy átlagos magyar falu lakossága összesen: volt már fotós, szakács és influencer is. Most épp Nicola Peltz férjeként próbálkozik a semmittevéssel és őszintén reméljük, hogy ebben már megtalálja a lelki békéjét.