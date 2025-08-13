Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Szia anya, megint nem sikerült – 5 nepo baby, aki tehetség helyett csak vezetéknevet kapott

Contacto via ZUMA Press - Kike RincÃ³N
világsztárok nepo baby siker
Nagy Kata
2025.08.13.
A szüleik Oscar-díjasok, ők pedig egy e-mailt sem tudnak helyesírási hibák nélkül elküldeni – bizony, nem mindig könnyű a nepo babyk élete, főleg ha semmit sem tudnak kamatoztatni szüleik nehezen megszerzett sikeréből.

Ha a siker a genetikán múlna, ezek a nepo babyk már rég multimilliomosok lennének. 

Will Smith, Willow Smith és a nepo baby Jaden Smith egy eseményen
Minden nepo babyk feje, Jaden Smith a szüleivel. 
Forrás: Getty Images North America

5 nepo baby, akinek csak élnie kellett volna a lehetőségeivel, de az sem sikerült

Vannak celebgyerekek, akiknek minden adott: az anyagi biztonság, a szülői szeretet és a világ összes létező kapuja, méghozzá tárva nyitva. De ők ahelyett, hogy sokra vitték volna, csak annyit tudnak felmutatni, hogy jól mutatnak a vörös szőnyegen. Ki érti ezt?! 

Pedig az ember azt gondolná, hogyha híresek a szüleid, az automatikusan azzal jár, hogy te magad is sikeres leszel: reggel pezsgő narancslével, délután casting, este egy privát repcsiút Ibizára... legalábbis a fejünkben!

Aztán jöttek ezek a nepo babyk és megmutatták, hogy a valóság néha még az ő esetükben is kiábrándító. Természetesen nem kárörvendeni szeretnénk, de egyszerűen nem tudunk elmenni amellett, hogy vannak, akiknek egy egész hadsereg segít, hogy elismertek legyenek és még így is sikerül teljesen mellélőni.

1. Jaden Smith 

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 12: Jaden Smith at LA premier of Nosferatu at TCL Chinese Theatre in Los Angeles, California on December 12, 2024. Credit: Faye Sadou/MediaPunch
Jaden Smith 
Northfoto

Ha valaki évek óta izzadtságszagúan erőlködik, hogy releváns legyen, az bizony Will Smith középső gyereke, a filozófus-rapper-színész, akinek rengeteg gondolata van, de egyik se túl jó. Hol könyvet akar írni, hol divatikonná avanzsálja magát, hol pedig korszakalkotó zenésznek gondolja magát, de egyetlen következetes dolog vele kapcsolatban az, hogy mindig nagyon furcsa sapkákban van.

2. Chet Hanks 

March 22, 2025, Los Angeles, Ca, USA: LOS ANGELES - MAR 21: Chet Hanks at the Clarins ICONS Event at the Academy Museum of Motion Pictures on March 21, 2025 in Los Angeles, CA (Credit Image: © Kay Blake/ZUMA Press Wire)
Chet Hanks 
Northfoto

Tom Hanks fia minden bizonnyal  az illusztráció lehetne a szótárban a kétségbeesett címszó alatt. Hol rapper, hol influencer, hol gluténmentes nagykövet. Ezzel szemben apja egy kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színész. 

3. Lourdes Leon 

April 19, 2023, New York, New York, USA: Lourdes Leon attends the Mugler H&M Global Launch Event at 894 Lexington in New York. (Credit Image: © Photo Image Press via ZUMA Press Wire)
Lourdes Leon 
Forrás: Photo Image Press via ZUMA Press

Madonna lánya kétségbeesetten próbál Madonna 2.0-ás verziója lenne, de helyette inkább a 0,003-as béta verzió lehetne. Oké, elhisszük, hogy nehéz lehet minden idők egyik szexikonjának az árnyékában élni, de ha a stílusikonból a stílus és az ikon is hiányzik, akkor talán okosabb háttérbe vonulni, nem? 

4. Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham attends DIOR Men Spring/Summer 2025 Runway during Paris Fashion Week Menswear on June 2024 - Paris, France 21/06/2024 Celebs At DIOR Front-Row Fashion Show Men Ready-To-Wear Spring/Summer 2025 At Paris Fashion Week June 21, 2024
Brooklyn Beckham
Forrás: Northfoto

A kis Beckham több karriert próbált ki élete 25 éve alatt, mint egy átlagos magyar falu lakossága összesen: volt már fotós, szakács és influencer is. Most épp Nicola Peltz férjeként próbálkozik a semmittevéssel és őszintén reméljük, hogy ebben már megtalálja a lelki békéjét. 

5. Rumer Willis

Rumer Willis arriving at the Vanity Fair Oscar Party, Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Credit: Doug Peters/EMPICS
Rumer Willis
Forrás: Doug Peters

Ha valakinek mindene adott a színészi pályához, az Bruce Willis és Demi Moore lánya, a gond csak az, hogyha láttad is valahol játszani, az minden bizonnyal egy B-listás, 1 évad után elkaszált sorozat volt. Ő az, akinek mindig várjuk az áttörését, de az valahogy sosem jön el.  

