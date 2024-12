Megdöbbentő hasonlóság: Lily Sheen kiköpött mása híres édesapjának

Lily Sheen, Kate Beckinsale és Michael Sheen 25 éves lánya nemcsak színészi tehetségével nyűgözi le a rajongókat, hanem azzal is, hogy kísértetiesen hasonlít mindkét szülőjére. Legutóbbi Instagram-posztjában, amelyet több mint egy év után tett közzé, édesapja kiköpött másának tűnik, különösen sötétebb hajszínével, amely még inkább kiemeli a kettejük közötti hasonlóságot.

Lily Sheen új képén megdöbbentően hasonlít híres édesapjára, Michael Sheen-re.

Forrás: Getty Images/Tristan Fewings/BAFTA

Lily Sheen legújabb képe ledöbbentette a rajongóit

Lily a New York-i Luna Luna művészeti vidámparkban készült fotóján egy hosszú, fehér ruhában látható, és posztját elárasztották a rajongók lelkes hozzászólásai. A színésznő világosszőke haja, amely a védjegye, most sokkal sötétebb árnyalatúra van festve, ami megváltoztatja az arca karakterét. Bár nem tudni, miért tartott ilyen hosszú szünetet a közösségi médiában, követőtábora örömmel fogadta visszatérését.

Lily Sheen karrierjére a családja is büszke. Miután 2017-ben felvételt nyert a rangos New Yorki egyetemre, a NYU-ra, édesanyja, Kate Beckinsale megható posztban osztotta meg örömét és büszkeségét. Azóta is szoros kapcsolatot ápol mindkét híres szülőjével, akik a válásuk ellenére is támogatják őt mindenben. „Az egyetlen helyes anyai reakció, amikor megtudod, hogy a lányod bekerült az egyetemre: sírásban törsz ki, mindent eldobva odasietsz, és felkapsz mindenkit, aki akár csak távolról is érintett” – írta Kate a képaláírásban, majd hozzátette: „Hihetetlenül büszkék vagyunk rád. Repülj, repülj, repülj!”

