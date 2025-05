Világsztárok és gyerekeik, akik meghódították a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegét

A cannes-i filmfesztivál a filmművészet és a divat legnívósabb eseménye. Minden évben hihetetlen meglepetésekkel találkozhatunk, új ruhák, izgalmas tervezők, meglepő hírességek és a művészet ünneplése!

Cannes-i filmfesztivál ikonikus sztárgyerekei

Forrás: Getty Image

Sztárgyerekek a cannes-i filmfesztiválon

Anouchka Delon – Alain Delon lánya

A 2025-ös cannes-i filmfesztivál nyitóestéjén, május 13-án, a vörös szőnyegen megjelent Anouchka Delon, a legendás francia színész, Alain Delon lánya. Az eseményre a "Partir un Jour" című film vetítésére érkezett, amelyet a fesztivál nyitófilmjeként mutattak be. Anouchka elegáns megjelenése és jelenléte a vörös szőnyegen felidézte édesapja ikonikus pillanatait a fesztivál történetében. Anouchka Delon megjelenése a 2025-ös cannes-i filmfesztiválon nemcsak édesapja emlékének állított emléket, hanem saját művészi és kulturális hozzájárulását is hangsúlyozta a francia filmművészetben.

Egy csodálatos ruha és egy csodálatos esemény!

Forrás: Getty Image

Nitanshi Goel – A bollywoodi új generáció ikonja

A mindössze 17 éves Nitanshi Goel 2025 május 15-én debütált a cannes-i filmfesztiválon a Laapataa Ladies című film premierjén. A közösségi médiát bejárta a megjelenése, sokan “a legkülönlegesebb tisztelgésként” emlegették a ruháját.

Nitanshi Goel a cannes-i filmfesztiválon

Forrás: AFP

Kevin Costner gyermekei – A teljes család a reflektorfényben

Kevin Costner 2024. május 19-én mutatta be új western-sagáját, a Horizon: An American Saga első részét, és nem egyedül érkezett: öt gyermeke, köztük a 15 éves Hayes – aki nem mellesleg a filmben is szerepel –, Annie, Lily, Cayden és Grace kísérték el a vörös szőnyegre. A családi pillanatok meghatók és ikonikusak voltak, a rajongók szerint ez volt az egyik legemberibb és legszívhezszólóbb megjelenés a fesztiválon.

Kevin Costner és stílusos családja!

Forrás: Getty Image

Richard Gere és Homer – A nagybetűs apa-fia pillanat

2024 május 17-én Richard Gere és elsőszülött fia, a 24 éves Homer Gere együtt léptek a vörös szőnyegre Oh, Canada premierjén. Homer ritkán mutatkozik nyilvánosan, így ez az esemény igazi különlegességnek számított. A meghitt kapcsolat és az elegáns megjelenés felért egy generációs bemutatkozással.

Egy történelmi apa-fia pillanat!

Forrás: Getty Image

Francis Ford Coppola és Romy Mars – A Coppola-dinasztia új arca

A Megalopolis vetítésén 2024 május 17-én Francis Ford Coppola unokája, Romy Mars is részt vett. Romy, Sofia Coppola lánya egy klasszikus, fekete koktélruhában tűnt fel, eleganciája és tartása mindenkit lenyűgözött. Sokan úgy vélik, hogy a Coppola név örökségét ő fogja továbbvinni a művészet és a divat világában egyaránt.