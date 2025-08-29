Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 29., péntek Beatrix, Erna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
premier

Ki nem találnád melyik magyar hírességgel forgatott együtt Orlando Bloom - Fotó!

premier Ifjabb Növényi Norbert The Cut Orlando Bloom
Komáromi Bence
2025.08.29.
A szakítása után sincs ideje unatkozni a világsztárnak, ugyanis nemrég készült el legújabb fimje a The Cut. Orlando Bloom a filmben egy visszavonult bokszolót alakít, aki visszatér a ringbe.

Elkészült Orlando Bloom legújabb filmje a The Cut! A Karib-tenger kalózainak sztárja ebben az alkotásban egy sokkal komolyabb oldalát mutatja meg, mint korábban, ugyanis egy visszavonult bokszolót játszik a vásznon, akinek vissza kell térnie a ringbe, hogy életében először felérjen a csúcsra. Ehhez azonban a teljes életét át kell alakítania, és olyan eszközökhöz kell nyúlnia, amilyenekhez korábban soha nem akart. 

Orlando Bloom a The Cut című film kedvéért 10 kilótól szabadult meg
Orlando Bloom a The Cut című film kedvéért 10 kilótól szabadult meg
Forrás:  IMDb

Nem csak a vásznon a való életben is megszenvedett a sikerért Orlando Bloom 

A szerep kedvéért Bloom több, mint tíz kilótól szabadult meg és brutálisan kipattintotta magát. Nekünk magyaroknak viszont nem csak Bloom felsőteste és kivételes alakítása miatt lesz izgalmas ez a film, hanem azért is, mert szerepel benne Növényi Norbert fia ifjabb Növényi Norbert, aki ketrecharcosként szakértőnek számít a harcművészetek terén. Becenevén Magic Norbi most a film premierjéről jelentkezett be, ahol a világsztárral pózolt a kamerák hadának.

Orlando Bloom közös képet is készített a vörös szőnyegen ifjabb Növényi Norberttel

A fiatal ketrecharcos az Instagram-oldalán számolt be róla, hogy csütörtök este tartották Amerikában a film első premiervetítését, ahová meghívott kapott ő is, és a csapata is. Itt természetesen megjelent a film sztárja Orlando Bloom is, aki kedélyesen elbeszélgetett Norbival, majd mellé állt egy közös fotóra.

Tegnap este résztvettem a The Cut című film premierjén. Lehet, hogy kicsi volt a szerepem a filmben Orlando Blooméhoz képest, de hihetetlen élmény volt testközelből szemtanúja lenni az ő profizmusának.

 - írta bejegyzésében a fiatal sportoló.

Ifjabb Növényi Norbi fotóját a világsztárral itt tudjátok megtekinteni:

A várva várt film előzetesét itt tudjátok megtekinteni:

Növényi Norbert fia ketrecharcos lett

Nagy sikerei vannak.

„Szingli vagyok és mocskosul gazdag” — Orlando Bloom nem sír Katy Perry után

Orlando Bloom egy 13 millió fontos agglegénylakásba költözött, miután szakított Katy Perryvel. A Gyűrűk Ura sztárja, akinek a nettó vagyona 40 millió dollár, a válás után Miamiban kezdi újra az életét egy tengerparti ingatlanban, amely tökéletes szórakozásra, nagyobb partikra.

Láthatatlan guruk, akik a háttérből irányítják a hollywoodi sztárok életét: nem véletlen a sikerük

A hétköznapi embereknek szükségük van lelki támaszra, de a híres celebeknek is is. Számos híresség titokban spirituális mestereik útmutatására támaszkodik, legyen szó karrierfordulóról vagy szerelmi döntésekről. Fedezzük fel, kik azok a „láthatatlan guruk”, akik a hollywoodi sztárok életét formálják a kulisszák mögött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu