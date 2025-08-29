Ki nem találnád melyik magyar hírességgel forgatott együtt Orlando Bloom - Fotó!

Elkészült Orlando Bloom legújabb filmje a The Cut! A Karib-tenger kalózainak sztárja ebben az alkotásban egy sokkal komolyabb oldalát mutatja meg, mint korábban, ugyanis egy visszavonult bokszolót játszik a vásznon, akinek vissza kell térnie a ringbe, hogy életében először felérjen a csúcsra. Ehhez azonban a teljes életét át kell alakítania, és olyan eszközökhöz kell nyúlnia, amilyenekhez korábban soha nem akart.

Orlando Bloom a The Cut című film kedvéért 10 kilótól szabadult meg

Forrás: IMDb

Nem csak a vásznon a való életben is megszenvedett a sikerért Orlando Bloom

A szerep kedvéért Bloom több, mint tíz kilótól szabadult meg és brutálisan kipattintotta magát. Nekünk magyaroknak viszont nem csak Bloom felsőteste és kivételes alakítása miatt lesz izgalmas ez a film, hanem azért is, mert szerepel benne Növényi Norbert fia ifjabb Növényi Norbert, aki ketrecharcosként szakértőnek számít a harcművészetek terén. Becenevén Magic Norbi most a film premierjéről jelentkezett be, ahol a világsztárral pózolt a kamerák hadának.

Orlando Bloom közös képet is készített a vörös szőnyegen ifjabb Növényi Norberttel

A fiatal ketrecharcos az Instagram-oldalán számolt be róla, hogy csütörtök este tartották Amerikában a film első premiervetítését, ahová meghívott kapott ő is, és a csapata is. Itt természetesen megjelent a film sztárja Orlando Bloom is, aki kedélyesen elbeszélgetett Norbival, majd mellé állt egy közös fotóra.

Tegnap este résztvettem a The Cut című film premierjén. Lehet, hogy kicsi volt a szerepem a filmben Orlando Blooméhoz képest, de hihetetlen élmény volt testközelből szemtanúja lenni az ő profizmusának.

- írta bejegyzésében a fiatal sportoló.

Ifjabb Növényi Norbi fotóját a világsztárral itt tudjátok megtekinteni:

A várva várt film előzetesét itt tudjátok megtekinteni: