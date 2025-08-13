"Eddig olyan volt, mint egy mazsola" − Orlando Bloomra rá se lehet ismerni − FOTÓ

Orlando Bloomra most tényleg rá sem lehet ismerni. Vajon mit szól ehhez Katy Perry?
A Cut című film kedvéért elképesztő átalakuláson ment keresztül a színész. Három hónap alatt brutális diétával és víz megvonással 23kg dobott le, hogy hitelesen tudjon hozni egy kiégett boxolót. Mint mondja, volt pillanat amikor már „kajáról álmodott”, és a folyamat pszichésen is eléggé megviselte. Komoly alváshiánya lett és emiatt paranoiássá vált. A friss képek, a People oldalán láthatók.
A kollégája, Caitríona Balfe szerint a forgatás kezdetén „ eddig olyan volt, mint egy mazsola”.
Katy Perry pedig a friss fotók láttán valószínűleg egy erős italban keresett vigaszt. Ugyebár a kapcsolatukban eddig gyakran Katy volt a ragyogó fél, de lehet, hogy ezúttal Orlando viszi el a glow-up díjat.
