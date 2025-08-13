Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átalakulás

"Eddig olyan volt, mint egy mazsola" − Orlando Bloomra rá se lehet ismerni − FOTÓ

GC Images - Raymond Hall
átalakulás fogyás Orlando Bloom
Hajdú Viktória
2025.08.13.
Talán eljött a régi kalóz fénykora? Orlando Bloom úgy lefogyott, hogy Katy Perry is csak pislog. Most ő lehet majd a kapcsolatuk sztárja?

Orlando Bloomra most tényleg rá sem lehet ismerni. Vajon mit szól ehhez Katy Perry? 

Orlando Bloom
Orlando Bloom 23kg adott le egy film miatt. 
Forrás: GC Images

Rá se lehet ismerni Orlando Bloomra

A Cut című film kedvéért elképesztő átalakuláson ment keresztül a színész. Három hónap alatt brutális diétával és víz megvonással 23kg dobott le, hogy hitelesen tudjon hozni egy kiégett boxolót. Mint mondja, volt pillanat amikor már „kajáról álmodott”, és a folyamat pszichésen is eléggé megviselte. Komoly alváshiánya lett és emiatt paranoiássá vált. A friss képek, a People oldalán láthatók.

A kollégája, Caitríona Balfe szerint a forgatás kezdetén „ eddig olyan volt, mint egy mazsola”.

Katy Perry pedig a friss fotók láttán valószínűleg egy erős italban keresett vigaszt. Ugyebár a kapcsolatukban eddig gyakran Katy volt a ragyogó fél, de lehet, hogy ezúttal Orlando viszi el a glow-up díjat.

Orlando Bloom a The Cut film miatt fogyott le. 
Forrás:  IMDb

Katy Perryt cserbenhagyta és megalázta Orlando Bloom: "kimutatta a foga fehérjét a színész"

Orlando Bloom gúnyos reakciója felzaklatta az énekesnőt, miután Katy Perry a pletykák szerint Justin Trudeau-val került romantikus viszonyba. A színész reakciója Katynek nagyon rosszul esett, így nem csak a kapcsolatnak, a barátságnak is vége közöttük.

Katy Perryt cserbenhagyta és megalázta Orlando Bloom: "kimutatta a foga fehérjét a színész"

Katy Perry új férfi oldalán vigasztalódik: ezt kell tudni az udvarlóról - Videó!

Nem semmi pasival hozták hírbe a világhírű énekesnőt. Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor Kanada volt miniszterelnökével randizgat a frissen szinglivé vált Katy Perry.

Katy Perry új férfi oldalán vigasztalódik: ezt kell tudni az udvarlóról - Videó!

Kitálalt egy bennfentes Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolatáról

Azt még senki sem tudja, folytatódik-e a románc, de egy jólértesült szerint valami elkezdődött. Katy Perry és Justin Trudeau minden kétséget kizáróan vonzódnak egymáshoz.

Kitálalt egy bennfentes Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolatáról

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu