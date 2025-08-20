Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda István

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztár

„Szingli vagyok és mocskosul gazdag” — Orlando Bloom nem sír Katy Perry után

sztár élet Katy Perry Orlando Bloom
Simon Péter
2025.08.20.
Orlando Bloom egy 13 millió fontos agglegénylakásba költözött, miután szakított Katy Perryvel. A Gyűrűk Ura sztárja, akinek a nettó vagyona 40 millió dollár, a válás után Miamiban kezdi újra az életét egy tengerparti ingatlanban, amely tökéletes szórakozásra, nagyobb partikra.

Bennfentesek szerint, miután szakított menyasszonyával, Katy Perryve, Orlando Bloom egy 13 millió font, azaz közel 6 milliárd forint értékű agglegénylakásba költözött. 

Orlando Bloom
Orlando Bloom nem kesereg
Forrás: GC Images

Orlando Bloom nem tűnik boldogtalannak

Egy forrás a The Sunnak elmondta: „Orlando új háza azt kiabálja: »Mocskosul gazdag és szingli vagyok. A forrás szerint a ház igazi agglegénylakás, tökéletes partik rendezésére és egyéb szórakozásra is. A színész hírességekkel körülvéve él: szomszédja Kourtney Kardashian és férje, Travis Barker, de Ashton Kutcher és Mila Kunis is a közelben lakik és Kevin Costner is ugyanabban az utcában él.

„A ház közvetlenül a tengerparton van, és szemtanúk szerint Orlando Bloom az elmúlt hetekben sok időt töltött ott. Úgy tűnik, jól beilleszkedett, és már barátságot kötött közvetlen szomszédaival” — állítja a bennfentes.

Miközben Orlando Bloom éli az egyedülálló férfiak szabad életét, Katy Perry turnézik. A popsztár magával vitte kislányát, Daisyt is és sok közös fotót oszt meg magáról és lányáról az Instagramon. 

Zavarba ejtő videóval jelentkezett Britney Spears: a rajongók szerint az énekesnőnek beavatkozásra van szüksége

A popsztár két feldolgozást posztolt, ám a videóiban szokatlan módon brit akcentussal beszélt, és látszott, mekkora rendetlenség van az otthonában. A rajongók szerint valakinek be kellene avatkozni, mielőtt tragédia történik.

Csajok figyelem: Austin Butler lehetetlenül kockás hasat villantott - Fotó!

A Dűne sztárja valószínűleg a konditeremben töltötte az elmúlt három évet. Austin Butler a legújabb fotói alapján nagy mennyiségű, kőkemény izmot pakolt magára egy címlapszerep kedvéért.

Sharon Stone fia nem nepo baba — A színésznő legfeljebb lelki támogatást nyújt Roannak, mást nem

A 90-es évek szexszimbóluma, generációjának legismertebb színésznője, filantróp, Hollywood legintelligensebb sztárja három gyerek anyja. Sharon Stone imádja a gyerekeit, de ahogy fia, a médiabirodalmat építő Roan, a lelki támogatáson túl semmiféle segítséget nem kap az anyjától, a karrierépítésben magára van utalva.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu