„Szingli vagyok és mocskosul gazdag” — Orlando Bloom nem sír Katy Perry után

Bennfentesek szerint, miután szakított menyasszonyával, Katy Perryve, Orlando Bloom egy 13 millió font, azaz közel 6 milliárd forint értékű agglegénylakásba költözött.

Orlando Bloom nem kesereg

Forrás: GC Images

Orlando Bloom nem tűnik boldogtalannak

Egy forrás a The Sunnak elmondta: „Orlando új háza azt kiabálja: »Mocskosul gazdag és szingli vagyok. A forrás szerint a ház igazi agglegénylakás, tökéletes partik rendezésére és egyéb szórakozásra is. A színész hírességekkel körülvéve él: szomszédja Kourtney Kardashian és férje, Travis Barker, de Ashton Kutcher és Mila Kunis is a közelben lakik és Kevin Costner is ugyanabban az utcában él.

„A ház közvetlenül a tengerparton van, és szemtanúk szerint Orlando Bloom az elmúlt hetekben sok időt töltött ott. Úgy tűnik, jól beilleszkedett, és már barátságot kötött közvetlen szomszédaival” — állítja a bennfentes.

Miközben Orlando Bloom éli az egyedülálló férfiak szabad életét, Katy Perry turnézik. A popsztár magával vitte kislányát, Daisyt is és sok közös fotót oszt meg magáról és lányáról az Instagramon.