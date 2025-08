Boldog édesapa Szoboszlai Dominik: "a legszebb ajándék"

Ahogy megírtuk, megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya. A válogatott futballista még májusban gólörömmel jelentette be, hogy apa lesz, most pedig arról beszélt, egyetlen aranyérem vagy győzelem sem hasonlítható a gyereke születéséhez.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka szülők lettek.

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka boldog szülők

Szoboszlai Dominik, arról is beszélt, hogy kislánya születésének pillanatára örökre emlékezni fog, és tisztában van azzal is, hogy apánek lenni hatalmas felelősség, de a legszebb ajándék is és ezentúl már nem csak magáért, egész családjáért küzd a pályán – idézi a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka meg is mutatták a kislányt

„A születésed a világot jelenti számomra. Köszönöm szerelmem, hogy őt az életünkbe hoztad” – írta angol nyelven Szoboszlai Dominik az Instagramon és fotót is közzé tett az újszülött babáról, a poszthoz pedig csak úgy özönlenek a gratulációk. Szoboszlai Dominik és felesége igyekeznek óvni a magánéletüket, ezért a közösségi oldalaikon nem tették közzé sem a kislány nevét, sem pedig a születés pontos időpontját.