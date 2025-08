Ez a 3 csillagjegy fájdalmas szakításra számíthat augusztusban

Skorpió

A párkapcsolatodban felszínre kerülhetnek olyan régi sérelmek és titkok, amiket ezúttal már nem lehet a szőnyeg alá söpörni.

Bárhogyan is próbálkozol, pattanásig feszül a helyzet és bármennyire is bánod, de be kell látnod, hogy már csak a szakítás az egyetlen út, ami számotokra maradt. Ne add fel a reményt és bízz benne, hogy hamarosan megérkezik hozzád az a társ, akivel egy új, őszinte alapokra helyezve csodálatos harmóniában élheted majd meg a szerelmet.