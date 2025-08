Megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya - Fotó

Ahogy a Bors megírta, megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya. A baba nemét már eddig is lehetett tudni, a nevét egyelőre nem árulták el. A pár az Instagramon képet is mutatott a csöppségről.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka babája megszületett

Forrás: https://www.instagram.com/szoboszlaidominik/

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka meg is mutatták a kislányt

„A születésed a világot jelenti számomra. Köszönöm szerelmem, hogy őt az életünkbe hoztad” – írta angol nyelven Szoboszlai Dominik az Instagramon és fotót is közzé tett az újszülött babáról. A poszthoz csak úgy özönlenek a gratulációk. Dzsudzsák Balázs és Epres Panni például piros szívecskékkel üdvözölte a kislányt.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka már nagyon várták a babát

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik márciusban mondták ki egymásnak a boldogító igent. A sportoló májusban, gólörömmel jelentette be, hogy édesapa lesz. Akkor a Brighton elleni bajnoki mérkőzésen a labdát a pólója alá rejtve tudatta, hogy kisbabát várnak feleségével, Buzsik Borkával. Később a baba nemét is elárulta: „A legfontosabb, hogy szülessen egy nagyon egészséges kislányom, és a feleségemmel is minden rendben legyen” – idézte a Liverpool középpályását a Bors.