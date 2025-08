Micsoda ruha! Házasságkötésük után pár héttel újra kimondta a boldogító igent Mel B és Rory McPhee

Ahogy megírtuk, Mel B, a Spice Girls egykori tagja július 5-én szombaton férjhez ment Rory McPhee-hez. A londoni Szent Pál-székesegyház káponájában tartott házasságkötés után exkluzív fogadást tartottak a város legismertebb felhőkarcolójában, ahová több világsztár is hivatalos volt. Most azonban újra kimondták egymásnak a boldogító igent, méghozzá Marokkóban.

Mel B és Rory McPhee első esküvője július 5-én volt

Forrás: GC Images

Mel B vörös kristályokkal díszített ruhában mondta ki újra az igent

Melanie Brown másodszor is férjhez ment Rory McPhee-hez, ezúttal Marokkóban, egy spirituális hangulatú és látványos szertartáson. A nem mindennapi eseményen a Spice Girls egykori énekesnője, az 50 éves Mel B látványos, vörös kristályokkal díszített menyasszonyi ruhát viselt, amely a Justin Alexander és az Evelie Bridal együttműködésében készült. A ruha tükrözte a zenész személyes stílusát és „tüzes gyökereit”, miközben praktikus szempontokat is figyelembe vett. Caroline Black, az Evelie Bridal tulajdonosa elmondta: „Mel marokkói esküvői ruhájának esetében arra törekedtünk, hogy Justin Alexander ruháit egy kis extra csillogással dobjuk fel. Melnek nagyon tetszett a piros ruha ötlete – valami merészet szeretett volna, sok-sok csillogással –, de a ruhának ugyanakkor könnyűnek kellett lennie és az is fontos szempont volt, hogy jól tudjon mozogni benne.” A ruha teljesen más volt, mint, amit Melanie az első esküvőjén viselt, ahol a Szent Pál-székesegyházban egy klasszikus Josephine Scott modellben állt az oltár elé. Azt a ruhát egyébként szintén Caroline Black segítségével választotta ki. Az Egyesült Királyságban tartott első ceremóniához hasonlóan a második alkalommal is jelen volt Melanie három gyermeke, nővére, Danielle Brown, valamint Rory McPhee családja is − írja a Mirror.