Vissza a 90-es évekbe! 7 retró élmény, amit újra átélhetsz nyáron

Ó, azok a gondtalan nyári vakációk, amikor gyerekként hónapokon át szinte azt csinálhattuk, amit csak akartunk! Ha a 80-as 90-es években nőttél fel, akkor ezek a tevékenységek nem lesznek ismeretlenek számodra. Vannak olyan nosztalgikus gyerekkori élmények, amelyeket mára lehet, eltűntek a mindennapjaidból, de a jó hír az, hogy bármikor visszacsempészheted őket. És miért is ne tennéd? Ezek a retró programok egyszerűek voltak és nem kellett hozzájuk túl sok minden, mégis szívből szerettük azokat. Összegyűjtöttünk hét olyan programötletet, amelyekkel újra átélheted a fiatalságod legszebb éveit, vagy megtapasztalhatod milyen is lehetett a 90-es években gyereknek lenni.

Örökítsd meg a nyár legszebb élményeit egy retró fényképezőgéppel.

Forrás: Getty Images

Nosztalgiáznál? Akkor ez a 7 retróprogramötlet most neked szól

30 éve még hírből sem ismertük a közösségi média világát és mobiltelefont is csak elvétve láttunk. Gyerekkorunk nagy részét a szabadban töltöttük a barátainkkal. A nyár akkoriban egészen másról szólt, mint az alfa és Z generáció számára, akik szinte már az anyatejjel együtt szívják magukba a digitális világot. Nekünk még maga az élmény volt a fontos, nem az, hogy azonnal kiposztoljuk, majd izgatottan figyeljük, hogy hány lájkot kaptunk mások élményihez képest. Szerencsére úgy tűnik, hogy ma már a fiatalok körében is egyre menőbb félretenni a telefont, és jelen lenni, átélni a pillanatot. Ha te is vágysz egy falatnyi 90-es évekbeli életérzésre, most itt a lehetőség, hogy újra felfedezd azokat a tevékenységeket, amelyek gyerekként örömet okoztak. Mutatunk pár remek ötletet, amelyek tökéletesek egy igazi retró nyárhoz.