András herceg napjait nagy részt a windsori birtokon található Royal Lodge-ban, 30 hálószobás otthonában tölti. Nemrégiben látták, ahogy hároméves unokájával, Sienna Mapelli-Mozzival sétál a parkban, illetve tartja a gyeplőt, miközben a kislány gyakorolja a pónilovaglást. Nem véletlenül az unokájával látták a herceget, András a lányai támogatásával próbálja magát elfoglalni. A Hello! magazin értesülései szerint Beatrice és Eugenie hercegnők felváltva töltik a hétvégéket apjukkal, és gyermekeiket is magukkal viszik, hogy egy kis vidámságot csempésszenek a napjaiba.

András herceg és lányai Beatrice és Eugenie hercegnő.

Forrás: Getty Imags/WireImage Pool

András herceg élete teljesen megváltozott

András herceg mindennapjai gyökeresen eltérnek attól, amit azelőtt élt, hogy 2019-ben, a Jeffrey Epsteinnel való bukásra ítélt barátsága után visszavonult a közéletből. Napirendje, amely korábban rendezvényekkel, utazásokkal és nemzetközi kötelezettségekkel volt tele, most üres, azt mondják, éppen ezért ragaszkodik annyira a Royal Lodge-hoz, mint életének biztos pontjához. A családi otthon, amelyet majdnem négy évtizeddel a válásuk után is megoszt a Sarah Fergusonnal, az a hely, ahol értékes időt tölthet lányai és unokái társaságában. Egy forrás a Hello! magazinnak elmondta:

„A lányok a legtöbb hétvégén elviszik az unokákat hozzá látogatóba. Most sokkal több időt töltenek vele, mint az elmúlt években. Elég közel állnak az apjukhoz, úgy tűnik, eléggé védelmezőek vele szemben.”

A herceg még mindig golfozik, és gyakran látni lovon a Windsor-i kastély területén. Amikor volt felesége, Sarah, York hercegnője is otthon tartózkodik, gyakran sétálnak együtt öt norfolki terrierükkel és a néhai királynő két corgijával a Royal Lodge körüli 98 hektáros területen. A herceg megváltozott körülményei ismét lányaira irányították a figyelmet, akik fiatal édesanyákként próbálják egyensúlyba hozni karrierjüket, apjuk iránti aggodalmukat, és szükség esetén a királyt és a walesi herceget is segítik.

