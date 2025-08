Katalin hercegné aggasztóan sovány, 40 kilósra fogyott – Az orvosok kongatják a vészharangot

A 43 éves hercegné ugyan visszatért a királyi feladataihoz, mégsem vett részt júniusban a Royal Ascot lóversenyen. Ekkor már szárnyra kaptak a pletykák, hogy valami nincs rendben Katalin hercegnével, és amikor pár héttel később megjelent családjával a wimbledoni tenisztornán, mindenki azon csodálkozott, megint mennyire sovány.

Katalin hercegné Wimbledonban 2025-ben és 2024-ben

Forrás: Getty Images / Life.hu

„Kate nagyon sovány, szinte ijesztően az” – fogalmazott egy, a királyi udvarhoz közeli forrás. – „Sokan attól tartanak, hogy ez azt jelzi, a felépülés nem úgy halad, ahogy azt korábban kommunikálták – vagy még rosszabb, esetleg visszaesés történt.”

A bennfentesek szerint a walesi hercegné testsúlya 40 kilogramm körül lehet, ami már orvosi értelemben is kóros soványság.

„Rendkívül nehéz időszakon van túl, és igyekszik ismét teljesíteni a hivatalos feladatait a család mellett, de egyértelműen nincs jól” – mondta a forrás. – „Azt beszélik, hogy nincs étvágya, folyamatosan fogy, és már szinte teljesen eltűnt róla az izom is. Katalinnak mindig is sportos alkata volt, de most már messze van attól.” Hozzátette: „A kemoterápia komoly megterhelés, nem lehet szó nélkül elmenni mellette. Rányomta a bélyegét a testére és a közérzetére is.”

Mint ismert, Katalin 2024 márciusában hozta nyilvánosságra, hogy egy daganatos betegség miatt kezelést kap, és hasi műtéten is átesett. Az év nagy részét a nyilvánosság elől visszavonulva töltötte. Aztán 2025 januárjában azt nyilatkozta, hogy befejeződött a kezelése, és jelenleg remisszióban van.

Hogy nem jelent meg a Royal Ascoton, az sokak szerint azt jelzi, hogy még mindig időre van szüksége a teljes gyógyuláshoz – vélik a palotai források.

„Lehet, hogy túl sokat vállalt túl hamar” – jegyezte meg egy bennfentes. – „Nyilvánvaló, hogy Katalinnak pihenésre és megfelelő étrendre lenne szüksége.”

Katalin hercegné súlyosan alultáplált

Dr. Gabe Mirkin, egy amerikai orvos, aki ugyan nem vesz részt Katalin hercegné kezelésében, de rendszeresen nyilatkozik egészségi állapotával kapcsolatban, a RadarOnline.com kérdésére így kommentálta a hercegné jelenlegi állapotát: