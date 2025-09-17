Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Minden, amit A Fehér Lótusz 4. évadáról már most tudni lehet

sorozat Fehér Lótusz Franciaország új évad
Life
2025.09.17.
Bár az idei Emmy-díjátadón a sorozat nem tarolt, a népszerűsége vitathatatlan. A Fehér Lótusz 4. évada új helyszínen forog, és már azt is lehet tudni, hogy hol.

Elszólta magát az HBO Max krimisorozatának színésze, szinte biztos, hogy Franciaországban forgatják a következő évadot. Bár a széria az Emmyn nem tarolt, gőzerővel készülnek A Fehér Lótusz 4. évada felvételeire. Most sorra vesszük, melyik luxusszálloda adhat otthont a részben új szereplőgárdának, és melyek lehetnek az új forgatási helyszínek. 

Kiderülhettek a Fehér Lótusz 4. évad forgatási helyszínei , a krimisorozat Franciaországba költözik
A Fehér Lótusz 4. évada Franciaországba költözik.
Forrás:  YouTube 

Hol játszódik a Fehér Lótusz 4. évada?

Hawaii, Olaszország és Thaiföld után, a Fehér Lótusz 4. évada Franciaországba költözik. Hivatalos megerősítés ugyan még nem érkezett, de az Emmy vörös szőnyegén Parker Posey, a sorozat korábbi évadának sztárja erre utaló megjegyzést tett:

Mike White most Dél-Franciaországban van, szóval ott lesz a negyedik évad 

– idézi a színésznőt a People magazin. A dél-francia Riviéra napsütötte tengerpartjai, Párizs elegáns szállodái és az Alpok hófödte luxusszállodái is felmerültek, mint a Fehér Lótusz sorozat lehetséges forgatási helyszínei, legalábbis a Deadline szerint. Az HBO Max díjnyertes krimijének alkotója, Mike White korábban úgy nyilatkozott, az álma az, hogy minden kontinensen játszódhasson egy évad. Úgy tűnik, a még hátralévők közül Európát hamarosan ki is pipálhatja - ahol ráadásul nem kell attól tartania, hogy megismétlődik a korábbi forgatás kígyómarásos esete.

Fehér Lótusz 4. évad: melyek a lehetséges franciaországi helyszínek?

A Fehér Lótusz sorozat korábbi évadai mind egy-egy Four Seasons hotelben játszódtak, így a találgatások a szállodalánc három jelentős franciaországi tagjára korlátozódtak. Az egyik a legendás Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, amely a Francia Riviéra egyik ikonikus szállodája. Napsütötte tengerpartjával, privát medencéivel és monumentális épületével tökéletesen illeszkedik a krimisorozat feszült, mégis csillogó hangulatához. 

Fehér Lótusz sorozat forgatási helyszínei, a Francia Riviéra luxusszállodája
Lehet, hogy a Grand-Hotel du Cap-Ferrat-ban foratják majd a Fehér Lótusz 4. évadát.
Forrás: Shutterstock

Az Alpok is felmerült a sorozat lehetséges forgatási helyszínei között. Igazán izgalmas lenne, ha a fülledt trópusi nyomozás után, a Fehér Lótusz 4. évadának a havas hegycsúcsok ormán ülő, híres Hotel Megève adna otthont. Ez a luxusszálloda nem egy szimpla síparadicsom, hiszen történelmi eleganciájával és exkluzivitásával kiemelkedik az összes közül.

Fehér Lótusz sorozat forgatási helyszínei, a francia Alpok luxusszállodája
A Fehér Lótusz sorozat talán a havas tájra, egyenesen a Hotel Megève-be költözik? 
Forrás:  AFP

Természetesen a találgatásokból Párizs sem marad ki. Ebben első helyen áll az a luxus szinonimájának is számító Hotel George V, amelynek szobáiból a legtökéletesebb kilátás nyílik az Eiffel toronyra. Az 1928-ban épült art deco szálloda lehetne a krimisorozat eddigi legpazarabb helyszíne.

Fehér Lótusz sorozat forgatási helyszínei, Párizs luxusszállodája
A Fehér Lótusz alkotói talán a világhíres Hotel George V luxusszállodát választják, Párizsban.
Forrás: Shutterstock

Bármelyikre is essen az alkotók választása, a kérdés csak az, hogy vajon lesz akkora sikere a franciaországi helyszínnek, mint a korábbi évek luxusszállodáinak, és itt is megtapasztalhatják-e majd A Fehér Lótusz-effektust?

Fehér Lótusz 4. évad - szereplői között lesz olyan, aki már korábban is szerepelt a sorozatban?
A Fehér Lótusz szereplői évadról évadra változnak, de akadnak nagy visszaérők.
Forrás: arhiv

Lesznek-e új szereplők A Fehér Lótusz 4. évadában?

Mike White, a sorozat megalkotója, többször utalt rá, hogy az új évadban komoly szereplőcserére számíthatunk. Parker Posey, aki egyelőre még nem tudja, számítanak-e rá A Fehér Lótusz 4. évadában, elárulta, felmerült, hogy visszahozzák a sorozatba Jennifer Coolidge színésznőt, akinek karaktere a 2. évadban elhunyt. Nem biztos az előző évad egyik kedvelt sztárja, Schwarzenegger fia szereplése se

Végignézve a Fehér Lótusz 3. évadának szereplőin, mi mindegyikkel szívesen találkoznánk a következő felvonásban is. Ám egyelőre be kell érnünk a pár napja lezajlott Emmy díjátadóval, ahol mind csodásan festettek - kivéve Patrick Schwarzeneggert, aki esküvője miatt maradt távol az eseménytől. Sajnos Mike White krimisorozata egyértelműen az est vesztese lett. 23 jelölésből ugyanis mindössze egyet váltott díjra, az eredeti főcímért járó elismerést zsebelhette be. 

Walton Goggins, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Sarah Catherine Hook, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Sam Nivola,  a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Parker Posey, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Natasha Rothwell, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Michelle Monaghan, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Leslie Bibb, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Jason Isaacs,  a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Carrie Coon, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Aimee Lou Wood, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
2025-ös Emmy
1 / 12
Lalisa Manobal, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
1 / 12
Walton Goggins, a Fehér Lótusz sorozat 3. évadának szereplője a 2025-s Emmy-díjátadón
WireImage

Mikor indul A Fehér Lótusz 4. évadának forgatása?

Egyelőre még a forgatás helyszíneire összpontosít a stáb, arról, hogy mikor kezdődhetnek meg a tényleges munkálatok, még nincs hír. Egyesek úgy vélik, csak jövőre kezdődhet meg a Fehér Lótusz sorozat forgatása, a premierre pedig egészen 2027-ig kell várnunk. 

Csúnyán kigyúnyolták A Fehér Lótusz sztárját: így vágott vissza az őt kritizálóknak

Aimee Lou Wood, A Fehér Lótusz című sorozat új évadának brit színésznője élesen bírálta a Saturday Night Live egyik viccesnek szánt jelenetét, amelyben eltúlzott fogpótlással ábrázolták őt.

A Fehér Lótusz fináléjának mérgező gyümölcse valóban létezik – Az öngyilkosok fája több ezer ember halálát okozza

A Fehér lótusz című sorozat harmadik évadának egyik jelenetében egy szállodai alkalmazott figyelmezteti a vendéget, hogy ne kóstolja meg a pong pong fa gyümölcsét – a sorozatban megjelenő növény valós, és már több ezer ember halálát okozta világszerte.

3 híres film, amiről nem is gondolnád, hogy Magyarországon forgatták

Magyarország és Budapest számos hollywoodi sikerfilm forgatásának adott otthont. Íme 3 film, aminek néhány jelenetét is Magyarországon forgatták!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu