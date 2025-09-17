Minden, amit A Fehér Lótusz 4. évadáról már most tudni lehet

Elszólta magát az HBO Max krimisorozatának színésze, szinte biztos, hogy Franciaországban forgatják a következő évadot. Bár a széria az Emmyn nem tarolt, gőzerővel készülnek A Fehér Lótusz 4. évada felvételeire. Most sorra vesszük, melyik luxusszálloda adhat otthont a részben új szereplőgárdának, és melyek lehetnek az új forgatási helyszínek.
Hawaii, Olaszország és Thaiföld után, a Fehér Lótusz 4. évada Franciaországba költözik. Hivatalos megerősítés ugyan még nem érkezett, de az Emmy vörös szőnyegén Parker Posey, a sorozat korábbi évadának sztárja erre utaló megjegyzést tett:
Mike White most Dél-Franciaországban van, szóval ott lesz a negyedik évad
– idézi a színésznőt a People magazin. A dél-francia Riviéra napsütötte tengerpartjai, Párizs elegáns szállodái és az Alpok hófödte luxusszállodái is felmerültek, mint a Fehér Lótusz sorozat lehetséges forgatási helyszínei, legalábbis a Deadline szerint. Az HBO Max díjnyertes krimijének alkotója, Mike White korábban úgy nyilatkozott, az álma az, hogy minden kontinensen játszódhasson egy évad. Úgy tűnik, a még hátralévők közül Európát hamarosan ki is pipálhatja - ahol ráadásul nem kell attól tartania, hogy megismétlődik a korábbi forgatás kígyómarásos esete.
A Fehér Lótusz sorozat korábbi évadai mind egy-egy Four Seasons hotelben játszódtak, így a találgatások a szállodalánc három jelentős franciaországi tagjára korlátozódtak. Az egyik a legendás Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, amely a Francia Riviéra egyik ikonikus szállodája. Napsütötte tengerpartjával, privát medencéivel és monumentális épületével tökéletesen illeszkedik a krimisorozat feszült, mégis csillogó hangulatához.
Az Alpok is felmerült a sorozat lehetséges forgatási helyszínei között. Igazán izgalmas lenne, ha a fülledt trópusi nyomozás után, a Fehér Lótusz 4. évadának a havas hegycsúcsok ormán ülő, híres Hotel Megève adna otthont. Ez a luxusszálloda nem egy szimpla síparadicsom, hiszen történelmi eleganciájával és exkluzivitásával kiemelkedik az összes közül.
Természetesen a találgatásokból Párizs sem marad ki. Ebben első helyen áll az a luxus szinonimájának is számító Hotel George V, amelynek szobáiból a legtökéletesebb kilátás nyílik az Eiffel toronyra. Az 1928-ban épült art deco szálloda lehetne a krimisorozat eddigi legpazarabb helyszíne.
Bármelyikre is essen az alkotók választása, a kérdés csak az, hogy vajon lesz akkora sikere a franciaországi helyszínnek, mint a korábbi évek luxusszállodáinak, és itt is megtapasztalhatják-e majd A Fehér Lótusz-effektust?
Mike White, a sorozat megalkotója, többször utalt rá, hogy az új évadban komoly szereplőcserére számíthatunk. Parker Posey, aki egyelőre még nem tudja, számítanak-e rá A Fehér Lótusz 4. évadában, elárulta, felmerült, hogy visszahozzák a sorozatba Jennifer Coolidge színésznőt, akinek karaktere a 2. évadban elhunyt. Nem biztos az előző évad egyik kedvelt sztárja, Schwarzenegger fia szereplése se
Végignézve a Fehér Lótusz 3. évadának szereplőin, mi mindegyikkel szívesen találkoznánk a következő felvonásban is. Ám egyelőre be kell érnünk a pár napja lezajlott Emmy díjátadóval, ahol mind csodásan festettek - kivéve Patrick Schwarzeneggert, aki esküvője miatt maradt távol az eseménytől. Sajnos Mike White krimisorozata egyértelműen az est vesztese lett. 23 jelölésből ugyanis mindössze egyet váltott díjra, az eredeti főcímért járó elismerést zsebelhette be.
Egyelőre még a forgatás helyszíneire összpontosít a stáb, arról, hogy mikor kezdődhetnek meg a tényleges munkálatok, még nincs hír. Egyesek úgy vélik, csak jövőre kezdődhet meg a Fehér Lótusz sorozat forgatása, a premierre pedig egészen 2027-ig kell várnunk.
