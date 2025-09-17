Minden, amit A Fehér Lótusz 4. évadáról már most tudni lehet

Elszólta magát az HBO Max krimisorozatának színésze, szinte biztos, hogy Franciaországban forgatják a következő évadot. Bár a széria az Emmyn nem tarolt, gőzerővel készülnek A Fehér Lótusz 4. évada felvételeire. Most sorra vesszük, melyik luxusszálloda adhat otthont a részben új szereplőgárdának, és melyek lehetnek az új forgatási helyszínek.

A Fehér Lótusz 4. évada Franciaországba költözik.

Forrás: YouTube

Hol játszódik a Fehér Lótusz 4. évada?

Hawaii, Olaszország és Thaiföld után, a Fehér Lótusz 4. évada Franciaországba költözik. Hivatalos megerősítés ugyan még nem érkezett, de az Emmy vörös szőnyegén Parker Posey, a sorozat korábbi évadának sztárja erre utaló megjegyzést tett:

Mike White most Dél-Franciaországban van, szóval ott lesz a negyedik évad

– idézi a színésznőt a People magazin. A dél-francia Riviéra napsütötte tengerpartjai, Párizs elegáns szállodái és az Alpok hófödte luxusszállodái is felmerültek, mint a Fehér Lótusz sorozat lehetséges forgatási helyszínei, legalábbis a Deadline szerint. Az HBO Max díjnyertes krimijének alkotója, Mike White korábban úgy nyilatkozott, az álma az, hogy minden kontinensen játszódhasson egy évad. Úgy tűnik, a még hátralévők közül Európát hamarosan ki is pipálhatja - ahol ráadásul nem kell attól tartania, hogy megismétlődik a korábbi forgatás kígyómarásos esete.

Fehér Lótusz 4. évad: melyek a lehetséges franciaországi helyszínek?

A Fehér Lótusz sorozat korábbi évadai mind egy-egy Four Seasons hotelben játszódtak, így a találgatások a szállodalánc három jelentős franciaországi tagjára korlátozódtak. Az egyik a legendás Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, amely a Francia Riviéra egyik ikonikus szállodája. Napsütötte tengerpartjával, privát medencéivel és monumentális épületével tökéletesen illeszkedik a krimisorozat feszült, mégis csillogó hangulatához.

Lehet, hogy a Grand-Hotel du Cap-Ferrat-ban foratják majd a Fehér Lótusz 4. évadát.

Forrás: Shutterstock

Az Alpok is felmerült a sorozat lehetséges forgatási helyszínei között. Igazán izgalmas lenne, ha a fülledt trópusi nyomozás után, a Fehér Lótusz 4. évadának a havas hegycsúcsok ormán ülő, híres Hotel Megève adna otthont. Ez a luxusszálloda nem egy szimpla síparadicsom, hiszen történelmi eleganciájával és exkluzivitásával kiemelkedik az összes közül.