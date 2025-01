3 híres film, amiről nem is gondolnád, hogy Magyarországon forgatták

Magyarország és csodálatos fővárosunk, Budapest már régóta a filmipar egyik népszerű helyszíne, szinte egymást érik a hollywoodi sztárok, akik hazánkba érkeznek egy-egy film, vagy népszerű sorozat forgatására. De tudtad-e, hogy ezen hatalmas sikerű mega produkciók egyes jeleneteit is Magyarországon forgatták? Lehet, hogy pont ott készültek, ahol te is jártál már? Nézd meg, melyek ezek.

Ezeket a filmeket Magyarországon forgatták. Te felismered a budapesti helyszíneket?

Forrás: Shutterstock/SeventyFour

Ezt a 3 sikerfilmet Magyarországon forgatták

1. Maria

A Maria című film, Maria Callas viharos és tragikus életét mutatja be az 1970-es évek Párizsában. Angelina Jolie főszereplésével és Pablo Larraín rendezésében készült film forgatásainak egy része Budapesten zajlott. Bár a történet eredetileg Párizsban játszódik, Budapest több kulcsfontosságú jelenet helyszíneként is feltűnik a filmben. A Magyar Állami Operaház és a Budapesti Zeneakadémia fontos jelenetekhez szolgáltak helyszínül (ahol Callas-t éppen fellépés közben vagy próbán láthatjuk), ahogyan a Szépművészeti Múzeum és a Szabadság téren is szerepeltek. Callas párizsi lakásának belső terét is aprólékosan megtervezték és újraalkották (Guy Hendrix Dyas, az Oscar-díjra jelölt díszlettervező munkája) a budapesti Origo Filmstúdiók egyik hangtechnikai helyiségében. A helyszínek megteremtették a film korhű hangulatát, Jolie pedig már a film decemberi megjelenése után kiemelkedő kritikákat kapott az ikonikus operaénekesnő megformálásáért.

2. Dűne: Prófécia

A történet 10 000 évvel Frank Herbert ikonikus univerzuma előtt játszódik, és a Bene Gesserit nővériség eredetébe nyújt betekintést. A Dűne: Próféciák forgatásához az Origo Filmstúdiók is biztosítottak helyszíneket Budapesten, de a stáb tovább is merészkedett, és felfedezett egy különleges, másvilági helyszínt: a Bükkalja barlanglakásait. Ez a helyszín az egyik leglátványosabb a sorozatban, és a Harkonnen család bázisaként szerepel az olyan jéghideg, elhagyatott bolygón, mint amilyen Lankiveil. 2013 óta egyedülállóan magyar értékként ismert, és 2024-ben a UNESCO Globális Geopark Hálózatába is felkerült, így ezek a barlangok kulturális és geológiai kincsekké váltak. Talán a Dűne: Próféciák című filmben látható barlangok filmes ábrázolása nemcsak a világ közönségének, hanem azoknak a filmeseknek is felkeltheti az érdeklődését, akik különleges helyszíneket keresnek forgatásokhoz.