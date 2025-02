Fehér Lótusz-effektusról beszél a világ: elképesztő hatása van a 3. évadnak

A díjnyertes sorozat, a Fehér Lótusz új évaddal tért vissza február 17-én, ezúttal Thaiföldön játszódik. A 3. évad azonban nem csak a gyártónak és a sorozat szereplőinek hozta el a rivaldafényt, de a forgatás helyszíne, Koh Samui szigete is zarándokhellyé válhat rövid időn belül, hiszen a premier óta igencsak megugrottak a foglalások a forgatási helyszínen, a Four Seasons Resort Koh Samuiban.

Fehér Lótusz 3. miatt rengetegen utaznak Koh Samuira

Forrás: https://www.instagram.com/thewhitelotus/

Thaiföld a Fehér Lótusz legnagyobb sztárja lehet

A Fehér Lótusz első két évada Hawaiin és Szicíliában készült akkor ezeket a helyszíneket is előszeretettel választották akkoriban a sorozat szerelmesei üdülési célból, most azonban irány Thaiföld. A Mirror most Fehér Lótusz-effektusnak nevezi, hogy mindenki Thaiföldre akar utazni és azt is beszélik hogy a sikersorozat legnagyobb nyertese az egzotikus ország lehet. Már most megugrottak a foglalások, 312 százalékos növekedésről számoltak be írja a Bors.