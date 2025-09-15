Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Arnold Schwarzenegger túlsúlyos fia kigyúrta magát: hihetetlen az átalakulása - Fotó!

fogyás Arnold Schwarzenegger átalakulás
Life.hu
2025.09.15.
Chris Schwarzenegger korábban éveken keresztül túlsúllyal küszködött és a támadások célkeresztjében volt. Most azonban Arnold Schwarzenegger fia mindenkit sokkolt az átalakulásával.

Christopher Schwarzenegger sokáig a család fekete bárányának számított, ugyanis nagy súlyfelesleggel küzdött, annak ellenére, hogy az édesapja a világ talán legismertebb testépítője volt évtizedeken keresztül. Sokan kinevették és bántották is őt a súlya miatt, ő viszont rácáfolt a kritikusaira, amikor megmutatta, hogy Arnold Schwarzenegger génjei benne is éppúgy megtalálhatóak, mint a testvéreiben. Chris Schwarzenegger ugyanis nemcsak lefogyott, hanem már kifejezetten izmossá edzette magát az elmúlt hónapokban. Mutatjuk, hogyan nézett ki előtte, és hogyan néz ki most.

Arnold Schwarzenegger fia Chris Schwarzenegger 2017-ben
Arnold Schwarzenegger fia Chris Schwarzenegger 2017-ben
Forrás: FilmMagic

Arnold Schwarzenegger fiának soha többet nem kell szégyenkeznie a teste miatt

Chris az elmúlt heteket a nővérével Katherine Schwarzeneggerrel és a férjével Chris Pratt-tel töltötte, és nemrég részt vettek egy közös hajókiránduláson. Bár az első napokban csak a háttérben láthattunk egy ismeretlen, jóképű fiatalembert, a legújabb fotókon már észrevehettük, hogy nem más szerepel a képeken, mint Chris, csupán 30-40 kilóval könnyebben, mint korábban. A 28 éves fiatalember átalakulása több mint elképesztő:

Chris Schwarzenegger 2025 szeptemberében
Chris Schwarzenegger 2025 szeptemberében
Forrás: Instagram/KatherineSchwarzenegger

Ha kíváncsi vagy Chris további fotóira, vagy arra, hogy hogyan néz ki egy családi nyaralás a Schwarzenegger családban, akkor nézd meg a többi képüket:

