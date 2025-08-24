Felismerhetetlen Arnold Schwarzenegger fia — Az egykor elhízott Christopher mostanra ijesztően soványra fogyott

Christopher Schwarzenegger nővére, Katherine Schwarzenegger osztott meg szombaton az Instagramon fotókat egy látszólag nagyon vidám családi hajókirándulásról, így a rajongók bepillantást nyerhettek Arnold Schwarzenegger családjának életébe, és nem mellesleg felfedezték Chris újabb jelentős súlyvesztését.

Ma már nem így néz ki Christopher Schwarzenegger

Forrás: FilmMagic

Christopher Schwarzenegger duci kisfiúból lett elhízott kamasz, most pedig egyre vékonyabb fiatal férfi

A sztárokkal teli kiránduláson ott volt Katherine férje, Chris Pratt és anyja, Maria Shriver is. A Galaxis őrzői színésze sem volt szégyenlős, fürdőnadrágban mutogatta meg izmos testét. Ami Christophert illeti, szinte felismerhetetlen a képeken: az egykor túlsúlyos fiú 2020-ban kezdett a fitnesz felé fordulni a fogyás, illetve az egészsége érdekében, és az évek során újra és újra megdöbbentette Arnold Schwarzenegger és családja rajongóit a folyamatos és jól látható változásával.

Nem volt ez így szombaton sem, a legfrissebb fotóját látva a család rajongói megdöbbentek. A képgalériában Christopher rózsaszín nadrágban és fehér pólóban nyomkodja a telefonját, és valóban nem hasonlít egykori önmagára, és ebben az esetben ez kimondottan előnyös rá nézve.

Arnold Schwarzenegger fia a fogyásával kapcsolatban azt mondta: „A mai napig is... amikor azt mondod, hogy előtte-utána fotók... még nem érzem úgy, hogy utána lennék. Nem érzem úgy, hogy elértem volna a célomat”.