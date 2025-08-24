Felismerhetetlen Arnold Schwarzenegger fia — Az egykor elhízott Christopher mostanra ijesztően soványra fogyott

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Még mindig nem elégedett magával Arnold Schwarzenegger fia. Legalábbis erre utal, hogy Christopher Schwarzenegger továbbra is fogyókúrázik, annak ellenére, hogy mostanra már felismerhetetlenül sovány lett. A legutóbb róla megjelent, családi nyaraláson készült fotók erről tanúskodnak.

Christopher Schwarzenegger nővére, Katherine Schwarzenegger osztott meg szombaton az Instagramon fotókat egy látszólag nagyon vidám családi hajókirándulásról, így a rajongók bepillantást nyerhettek Arnold Schwarzenegger családjának életébe, és nem mellesleg felfedezték Chris újabb jelentős súlyvesztését.

Christopher Schwarzenegger
Ma már nem így néz ki Christopher Schwarzenegger
Forrás: FilmMagic

Christopher Schwarzenegger duci kisfiúból lett elhízott kamasz, most pedig egyre vékonyabb fiatal férfi

A sztárokkal teli kiránduláson ott volt Katherine férje, Chris Pratt és anyja, Maria Shriver is. A Galaxis őrzői színésze sem volt szégyenlős, fürdőnadrágban mutogatta meg izmos testét. Ami Christophert illeti, szinte felismerhetetlen a képeken: az egykor túlsúlyos fiú 2020-ban kezdett a fitnesz felé fordulni a fogyás, illetve az egészsége érdekében, és az évek során újra és újra megdöbbentette Arnold Schwarzenegger és családja rajongóit a folyamatos és jól látható változásával.

Nem volt ez így szombaton sem, a legfrissebb fotóját látva a család rajongói megdöbbentek. A képgalériában Christopher rózsaszín nadrágban és fehér pólóban nyomkodja a telefonját, és valóban nem hasonlít egykori önmagára, és ebben az esetben ez kimondottan előnyös rá nézve.

Arnold Schwarzenegger fia a fogyásával kapcsolatban azt mondta: „A mai napig is... amikor azt mondod, hogy előtte-utána fotók... még nem érzem úgy, hogy utána lennék. Nem érzem úgy, hogy elértem volna a célomat”.

