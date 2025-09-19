Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ben Affleck keményen küzd, hogy józan maradjon: egy világ omlott össze benne

Jennifer Garner Ben Affleck függőség
A színész nehezen tudja elfogadni, hogy exe más férfi felesége lesz. Ben Affleck szerette volna visszakapni Jennifer Garnert, de nagyon úgy tűnik, ez a hajó már elment.

Ahogy megírtuk, Ben Affleck exfeleségének 3 éve tartó kapcsolata John Miller üzletemberrel szintet lépett. Jennifer Garnert még augusztus elején fotózták le a bal gyűrűsujján csillogó jegygyűrűvel. Lapinformációk szerint a színész nehezen dolgozza fel volt felesége, Jennifer Garner eljegyzésének hírét, és barátai attól tartanak, hogy a színész józansága veszélybe kerülhet.

Barátai attól tartanak, hogy Ben Affleck józansága veszélybe kerülhet
Forrás: Getty Images North America

Ben Affleck szíve összetört

Ben Affleck még 2018-ban volt elvonókúrán, a barátai azonban félnek, ha Garner hozzámegy vőlegényéhez, újra a pohár után nyúl. Ben teljesen összetört, és ez nagyon megviseli” – mondta egy bennfentes. „Keményen dolgozik a józansága megőrzésén, de a hír, hogy Jen újra férjhez megy, nagyon megrázta. Elfogadni, hogy Jen egy másik férfival lép tovább, olyan érzés számára, mintha újra átélné a veszteséget, amit a válásukkor érzett” – tette hozzá. Affleck korábban többször is beszélt függőségével való harcáról. „A visszaesés nyilvánvalóan kínos. Bárcsak ne történt volna meg. Nagyon szeretném, ha ne lenne fent az interneten, hogy a gyerekeim láthassák”  – nyilatkozta korábban.  „Mindent megtesz, hogy erős maradjon, és a józanság megtartásának minden eszközét beveti, de nagyon fáj neki, hogy Jennifert más oldalán látja” – mondta egy régi barát. 

Jennifer Garner és John Miller már készülnek az esküvőre

Garner állítólag a barátainak is elújságolta, hogy John Millerrel már szervezik is az esküvőt. „Helyszíneket keres, a vendéglistát állítja össze, sőt, még a zenéken is agyal” – idéz egy jólértesültet a RadarOnline. „Jen azt mondta a barátainak, hogy John a lelki társa, és izgatott, hogy végre hivatalossá teszik a kapcsolatulat” – magyarázta. „Jen mindemellett még mindig nagyon ragaszkodik Benhez, de csak barátként és a gyerekei apjaként. Egyértelműen közölte Bennel, hogy Johnnal tervezi az életét, és szüksége van arra, hogy Ben ezt elfogadja és elengedje őt” – mondta a család egyik barátja.

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata: így alakult a viszonyuk a válás után

Bár másodszorra sem sikerült nekik, a mai napig jóban vannak egymással. Jennifer Lopez és Ben Affleck bár belátták, nem tudnak együtt élni, úgy tudni, gyakran beszélnek egymással.

Ben Affleck előtt karmikus választás áll – A numerológia nem jósol könnyű utat

A numerológia most felfedi, milyen spirituális küldetés és sorsfordító döntések várnak rá 2025-ben.

"A legjobb filmje a saját magánélete": 53 éves lett Ben Affleck, Hollywood örök B-kategóriása

53. születésnapját ünnepli a romantikus filmek szívtiprója. Bár Ben Affleck zsebelt már be Oscar- Golden Globe- és BAFTA-díjat is: sokan ennek ellenére B-kategóriás színésznek tartják.

 

